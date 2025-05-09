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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

台人近半「酒精不耐症」 專家籲納公費篩檢：喝酒臉紅恐致癌警訊

2025/05/09 14:56

台灣酒害防治協會理事長陳哲宏（右）呼籲政府推動基因檢測，幫助高風險族群提早發現酒精不耐問題。（記者邱芷柔攝）

台灣酒害防治協會理事長陳哲宏（右）呼籲政府推動基因檢測，幫助高風險族群提早發現酒精不耐問題。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕你喝的，不只是酒，還可能是致癌物！台灣有近一半人口帶有酒精不耐症基因，喝酒臉紅、頭暈並不是「酒量差」，而是身體無法有效代謝酒精，導致致癌物乙醛累積。專家呼籲，應將酒精不耐檢測納入癌症篩檢，強化對口腔癌、食道癌等高風險族群的防治力道。

今（9日）是「台灣無酒日」，台大醫院舉辦衛教宣導活動，台灣酒害防治協會理事長陳哲宏指出，根據人體生物資料庫，有49%的國人有酒精不耐症，比例居全球之冠，這類人喝酒後常出現臉紅、心悸、頭痛等反應，原因在於身體無法代謝乙醛，而乙醛早已被WHO列為第一級致癌物。

「每天一小杯酒，都可能致癌。」陳哲宏指出，酒精相關的癌症至少有7種，包括乳癌、肝癌、口腔癌、喉癌、食道癌、胃癌、胰臟癌與大腸直腸癌等。台大的研究顯示，單純飲酒者罹癌風險是常人的7倍，若再加上酒精不耐症，風險衝到70倍，如果又同時抽菸、嚼檳榔，風險更高達300倍，「這類人幾乎一定會罹癌，只是早晚問題。」

陳哲宏呼籲政府推動基因檢測，幫助高風險族群提早發現酒精不耐問題。他指出，現有技術已能透過口腔黏膜檢測基因，不需抽血，且1小時內可得結果，目前自費價格約1500元，若普及應用，費用可望進一步下降。

前副總統、中研院院士陳建仁也提醒，酒精與香菸一樣是一級致癌物，台灣口腔癌發生率逐年攀升，三大高風險因子就是菸、酒與檳榔，若同時具備三種習慣，罹癌風險增加近100倍；他也以自身研究經驗指出，許多肝癌與肝病患者都與飲酒有關，呼籲「沒喝酒習慣的人不要開始，有習慣的人要盡量減量」。

衛福部健保署副署長陳亮妤指出，台灣每年因酒精引起的疾病，如酒精性肝炎、胰臟炎，健保支出高達57億元。且酒精問題不只傷身也傷心，國際統計顯示，每4起自殺就有1起與酒精有關，台灣為每5起1件。健保署推動的「健康生活慢性病888計畫」已把「無酒」納入生活習慣指標，並強化酒精篩檢與行為管理，此外，戒酒暨酒癮防治中心也持續提供服務，協助民眾脫離酒精依賴。

台大醫院內科醫師張以承強調，酒精無所謂「安全劑量」，喝多少都可能致癌與傷器官，沒有飲酒習慣的人應避免開始飲酒，已有習慣者則應儘量減少，每週不超過兩個標準酒精單位，如啤酒500ml、葡萄酒250ml、烈酒50ml，也呼籲所有含酒精飲品應強制標示「飲酒易致癌」警語，包括含酒提神飲料等產品。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

今（9日）是「台灣無酒日」，台大醫院舉辦衛教宣導活動。（記者邱芷柔攝）

今（9日）是「台灣無酒日」，台大醫院舉辦衛教宣導活動。（記者邱芷柔攝）

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