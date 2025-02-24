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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

沒了！高雄增配流感疫苗 不到5天全數打完

2025/02/24 14:36

疾病管制署增購的公費流感疫苗，高雄市獲配1萬2270劑於20日開放接種，至今（24）日上午已全數用罄；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

疾病管制署增購的公費流感疫苗，高雄市獲配1萬2270劑於20日開放接種，至今（24）日上午已全數用罄；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者許麗娟／高雄報導〕流感高峰期，民眾搶打流感疫苗，疾病管制署增購的公費流感疫苗，高雄市獲配1萬2270劑於20日開放接種，至今（24）日上午已全數用罄，不過公費流感抗病毒藥劑存量無虞。

高雄市衛生局指出，增獲的1萬2270劑公費流感疫苗自20日起在全市516家合約院開放11類對象接種，由於接種踴躍，5天不到已全數用罄。

此外，疾管署自去年12月15日起至今年3月15日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，目前高雄市公費流感抗病毒藥劑尚有6萬餘劑。

為避免感染，民眾應注意個人手部衛生、口罩防護、有症狀速就醫，就可避免感染或引發重症的風險，有發燒等類流感症狀時，應儘速就醫，勿上班上課，並且遵照醫師處方接受抗病毒藥劑治療。

高雄增購的流感疫苗已全數打完，但公費流感抗病毒藥還有6萬劑可供病患使用。（高雄市衛生局提供）

高雄增購的流感疫苗已全數打完，但公費流感抗病毒藥還有6萬劑可供病患使用。（高雄市衛生局提供）

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