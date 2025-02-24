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部立新營醫院住宿式長照機構動土 預計2027年啟用

2025/02/24 13:32

部立新營醫院住宿式長照機構，預計設置100個床位，耗資逾2億元，今在柳營區動土，預計2027年啟用。（新營醫院提供）

部立新營醫院住宿式長照機構，預計設置100個床位，耗資逾2億元，今在柳營區動土，預計2027年啟用。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕預計設置100個床位，耗資逾2億元，部立新營醫院住宿式長照機構今在柳營區動土，預計2027年啟用，綠色智慧建築將引領高品質照護。

新營醫院院長陳明智表示，因應人口老化及日益增長的長期照護需求，新營醫院規劃「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫（柳營區）」，佔地600多坪、3層樓建築。

衛福部醫福會副執行長賴惠貞、南市副秘書長殷世熙等地方各界參與動土典禮，柳營區為資源相對不足的地區，新建的長照機構將從根本上改善此區域長照服務的不足，為有需求的長者及家庭帶來福音。

柳營住宿式長照動土典禮上，陳明智指出，興建計畫在2019年11月核定，因碰到嚴重疫情耽擱，期間建材及人力的成本都大幅的增加。

院方表示，地上3層的智慧與綠建築設計以「住民為中心」為核心理念，規劃亮點包括，智慧照護系統：透過科技提升服務效率與安全性，減輕人力負擔，為住民打造便捷且安全的生活環境。

綠建築設計：結合永續發展的概念，採用節能設計及友善環境的建築材料，為住民營造健康的生活空間。打造醫養合一的長照服務體系。

部立新營醫院住宿式長照機構今在柳營區動土，預計2027年啟用，綠色智慧建築將引領高品質照護。（記者王涵平攝）

部立新營醫院住宿式長照機構今在柳營區動土，預計2027年啟用，綠色智慧建築將引領高品質照護。（記者王涵平攝）

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