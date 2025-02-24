5旬女臉部斑點雷射無效 竟是基底細胞癌作祟

皮膚科醫師提醒，透過皮膚分析儀進行檢測斑點，可以提升診斷的準確性。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕53歲莊小姐臉部近年來反覆出現斑點，曾接受過多次雷射治療，但效果不佳，斑點常復發且逐漸擴大，就醫後皮膚科醫師透過臨床檢查與皮膚鏡觀察，再結合皮膚分析儀器輔助檢測，高度懷疑是基底細胞癌，經切片檢查確診，所幸即時發現，後續成功安排手術完全切除。醫師提醒，僅憑外觀判斷並持續進行不適當的雷射治療，恐導致更嚴重的後果。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚與美容醫學中心醫師蔡雅雯表示，許多患者因臉上的黑斑求診，雖表面看起來都是深色的色素沉澱，但本質卻可能有極大差異。許多病人誤以為臉上出現的深色斑點只是單純色素問題，便自行購買美白產品或尋求雷射治療，卻經常發現效果有限，甚至造成色斑加重或病情延誤。

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蔡雅雯指出，常見色斑類型包括：雀斑、曬斑、肝斑、老人斑和色素痣，而藥物或發炎後色素沉澱也是可能的原因。有些黑斑可能是基底細胞癌、黑色素瘤等惡性病變，若未及時辨識，可能影響健康甚至威脅生命。單憑肉眼難以區分這些不同類型的色素變化，因此需透過皮膚鏡、組織切片或皮膚分析儀進行檢測，可以提升診斷的準確性以及客觀量化色斑治療成果。

蔡雅雯指出，臉部常見色斑的成因中，紫外線扮演了極重要的角色。長期曝曬於紫外線下不僅會使皮膚變黑、產生曬傷，還會加速老化，甚至增加皮膚癌的風險，所以務必做好防曬措施。

至於要有效預防紫外線造成的色素沉澱，首先應避免在紫外線最強的時段長時間曝曬，並盡量使用帽子、陽傘或長袖衣物來減少陽光直射。此外，選擇合適的防曬品也非常重要，在日常生活中可使用SPF30、PA+++以上的防曬產品，若有長時間戶外活動，則應適時補擦並提高防曬係數，以達到更完整的防護。

蔡雅雯強調，許多人面對臉上的黑斑急於尋求快速有效的治療方式，不過針對不同類型的斑點，其治療策略截然不同，從單純的淡斑、藥物治療到需要手術切除的惡性腫瘤，每一種都需經過專業診斷後量身訂製適合的治療計畫。建議當發現皮膚出現色斑時，應尋求皮膚專科醫師診斷，提供合適的治療建議。唯有「先醫後美」，才能真正讓病人在安全的基礎上獲得理想的皮膚狀態。

蔡雅雯醫師（左）強調，針對不同類型的斑點，都需經過專業診斷後量身訂製適合的治療計畫。（記者陳建志攝）

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