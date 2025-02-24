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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

高中生學校健檢異常 進一步檢查揪出罕見「細胞瘤」

2025/02/24 09:51

17歲少年罹12公分大的縱膈腔精細胞瘤。（澄清醫院中港分院提供）

17歲少年罹12公分大的縱膈腔精細胞瘤。（澄清醫院中港分院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕定期健檢非常重要！1名17歲高中男學生在學校的例行健檢中，發現胸腔X光檢查異常，經轉診到澄清醫院中港分院的胸腔外科經過多項檢查，確診為罕見的「縱膈腔精細胞瘤」，採傳統正中胸骨切開手術，乾淨切除完整腫瘤與部分肺臟，住院2週後患者康復出院。

部主任賴重佑表示，經過多項檢查，確診學生罹患的是罕見的「縱膈腔精細胞瘤」，手術前多專科團隊對影像學判讀與討論，認為無轉移與血管侵犯情形，故手術前計劃是使用達文西機械手臂，經劍突下協助執行此困難且複雜的手術，但術中發現腫瘤沾黏肺血管和肺臟情況嚴重，才決定改採傳統正中胸骨切開手術。

此學生長得高壯，平時毫無症狀表現，卻在學生健檢的X光檢查結果顯示異常，去年12月接獲通知後，立即轉診來中港澄清醫院胸腔外科，賴重佑進一步檢查發現，男子前縱膈腔偏左，有1顆12公分且高度疑似為惡性的腫瘤。先安排患者入院檢查，包括做切片先確認腫瘤性質，接著進行胸部核磁共振造影以確定沒有侵犯心包膜，及腫瘤與心臟、肺臟的黏著程度。

另外考量腫瘤疑似生殖細胞瘤，也做了腹部斷層掃描，確認肚子沒有其他腫瘤存在，在一連串深度檢查後確定是罕見的縱膈腔精細胞瘤。

賴重佑表示，這種巨大腫瘤治療前一定要先取得病理組織診斷，如果是淋巴癌則建議採化學治療，因此並非每個案例都建議開刀。而這位患者後續因器官沾黏相當嚴重，在完善治療計畫考量之下，決定改以傳統正中胸骨切開進行腫瘤的切除，犧牲了一條上肺靜脈的分支，將12公分的腫瘤連帶部分左肺做移除，最後腫瘤重達550公克。

患者經2週住院休養，期間順利脫離呼吸器，並按部就班地訓練肺活量，出院前17歲少年已經可以快步爬樓梯、飛輪運動復健，手術非常成功。

患者在切除手術後，因病理報告呈現胸腺組織也發現癌細胞，雖然腫瘤已經完整切除，照會完整的治療方案建議追加化學治療；血液腫瘤科陳仁亮主任表示，接續標準輔助性化療，等療程結束再建議持續定期回診追蹤。

賴重佑呼籲定期健檢仍是把關健康預防疾病的重要方式，這次患者是年輕人且沒有症狀預兆卻存在腫瘤，實屬罕見病症。

17歲少年（中）因學校例行健檢，發現為罕見的「縱膈腔精細胞瘤」，手術後住院兩週康復出院。（澄清醫院中港分院提供）（記者蘇金鳳攝）

17歲少年（中）因學校例行健檢，發現為罕見的「縱膈腔精細胞瘤」，手術後住院兩週康復出院。（澄清醫院中港分院提供）（記者蘇金鳳攝）

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