自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》磁吸式行動電源爆炸 亞果元素回應了

2025/02/23 20:03

桃園市謝姓女子21日在上班時，用磁吸式行動電源為手機充電，突然爆炸還起火燃燒。（擷取自網路）

桃園市謝姓女子21日在上班時，用磁吸式行動電源為手機充電，突然爆炸還起火燃燒。（擷取自網路）

相關新聞

嚇！磁吸行動電源充電中突爆炸 桃園女臉遭灼傷「衣服炸出大洞」

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕桃園市謝姓女子21日在上班時，用磁吸式行動電源為手機充電，豈料突然爆炸還起火燃燒，事後透露品牌為「亞果元素」；對此，亞果元素今（23）日回應指出，該型號已完售並停止供貨，持有此產品之消費者，建議先暫停使用。

亞果元素聲明稿表示，接獲消息後，已於第一時間與當事人取得聯繫，並派專人探視，提供必要協助與支援。待取得產品後，將送至第三方檢驗單位進行檢測，進一步釐清事故原因，以確保消費者權益與使用安全。

亞果元素指出，因應原物料更新，此型號產品已於2024年7月陸續完售，並停止供貨，有鑑於消費者使用上的安全疑慮，對於持有此產品之消費者，建議先暫停使用，將盡速於官方FB及網站公告後續處理方式及詳細辦法。

不過，對於亞果元素的回應，許多消費者不買單，紛紛在臉書留言擔心其他產品也會有問題，有消費者稱「某型號使用半年開始發熱非常嚴重，燙到不敢用也怕損害電池」、「型號沒講是要通靈喔…趕快講清楚吧…超可怕的」、「以後也暫停購買他們家的任何東西好了」。

磁吸式行動電源傳出爆炸事故，品牌商亞果元素回應稱，該型號已完售並停止供貨，持有此產品之消費者，建議先暫停使用。（圖取自亞果元素臉書）

磁吸式行動電源傳出爆炸事故，品牌商亞果元素回應稱，該型號已完售並停止供貨，持有此產品之消費者，建議先暫停使用。（圖取自亞果元素臉書）

4步驟安全使用鋰電池

消防署教民眾如何安全使用鋰電池。

使用前：請選購貼有「商品檢驗標識」的3C產品才安全，電源勿使用來路不明的鋰電池或自行組裝，相容性才不會出錯！

使用中：請溫柔對待，避免擠壓、摔碰或撞擊；避免放置在高溫或潮濕的環境中。

廢棄時：廢棄鋰電池產品處理請交給連鎖超商等指定通路，還有機會拿到回饋金。

特別提醒：充電時，請勿將電池放置在床上、沙發上等可燃物上，也不要在無人看管或夜晚睡覺時充電！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中