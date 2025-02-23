健康網》磁吸式行動電源爆炸 亞果元素回應了

桃園市謝姓女子21日在上班時，用磁吸式行動電源為手機充電，突然爆炸還起火燃燒。（擷取自網路）

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嚇！磁吸行動電源充電中突爆炸 桃園女臉遭灼傷「衣服炸出大洞」

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕桃園市謝姓女子21日在上班時，用磁吸式行動電源為手機充電，豈料突然爆炸還起火燃燒，事後透露品牌為「亞果元素」；對此，亞果元素今（23）日回應指出，該型號已完售並停止供貨，持有此產品之消費者，建議先暫停使用。

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亞果元素聲明稿表示，接獲消息後，已於第一時間與當事人取得聯繫，並派專人探視，提供必要協助與支援。待取得產品後，將送至第三方檢驗單位進行檢測，進一步釐清事故原因，以確保消費者權益與使用安全。

亞果元素指出，因應原物料更新，此型號產品已於2024年7月陸續完售，並停止供貨，有鑑於消費者使用上的安全疑慮，對於持有此產品之消費者，建議先暫停使用，將盡速於官方FB及網站公告後續處理方式及詳細辦法。

不過，對於亞果元素的回應，許多消費者不買單，紛紛在臉書留言擔心其他產品也會有問題，有消費者稱「某型號使用半年開始發熱非常嚴重，燙到不敢用也怕損害電池」、「型號沒講是要通靈喔…趕快講清楚吧…超可怕的」、「以後也暫停購買他們家的任何東西好了」。

磁吸式行動電源傳出爆炸事故，品牌商亞果元素回應稱，該型號已完售並停止供貨，持有此產品之消費者，建議先暫停使用。（圖取自亞果元素臉書）

4步驟安全使用鋰電池

消防署教民眾如何安全使用鋰電池。

使用前：請選購貼有「商品檢驗標識」的3C產品才安全，電源勿使用來路不明的鋰電池或自行組裝，相容性才不會出錯！

使用中：請溫柔對待，避免擠壓、摔碰或撞擊；避免放置在高溫或潮濕的環境中。

廢棄時：廢棄鋰電池產品處理請交給連鎖超商等指定通路，還有機會拿到回饋金。

特別提醒：充電時，請勿將電池放置在床上、沙發上等可燃物上，也不要在無人看管或夜晚睡覺時充電！

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