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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》橘子護腸增免疫！ 醫教「1招」吃更養生

2025/02/24 07:31

醫師表示，橘子酸甜多汁又營養豐富；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，橘子酸甜多汁又營養豐富；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕橘子營養滿滿，但許多人食用時習慣將白絲撕掉；對此，林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢表示，維生素C、類黃酮（如橙皮苷）等，適量攝取可增強免疫力、促進腸道健康，尤其橘子上的白絲「橘絡」正是富含橙皮苷精華，千萬別剝光光，保留吃營養更健康；另外，特別提醒，胃食道逆流患者需謹慎攝取，腸躁症患者則可安心享用。

橘絡富含橙皮苷 越剝越可惜

李柏賢在臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文說明，橘子富含維生素C、類黃酮（如橙皮苷）及膳食纖維，具有抗氧化、提升免疫力，具有促進腸道健康的效果。

吃橘子時，習慣將「白絲」剝掉？李柏賢說明，白色絲狀物稱為「橘絡」，其富含橙皮苷，營養價值極高，可抗氧化，保護細胞健康；抗發炎，減少慢性發炎狀態；又能改善血管健康，增強微血管彈性，幫助降低血壓。中醫認為橘絡有化痰通絡、行氣活血的作用，常用於血瘀、咳嗽痰多、胸悶不適等症狀，適合痰濕體質，有助於改善氣滯痰阻、消除水腫，因此吃橘子時，橘絡不要剝得太乾淨，保留營養更健康。

咳嗽可以吃橘子？ 醫：看「寒熱屬性」

李柏賢提及，西醫認為，胃食道逆流（GERD）患者食用時要小心，因橘子酸度較高，恐刺激胃酸分泌，引起火燒心、胃痛、喉嚨異物感等不適，建議避免空腹、睡前食用，以減少胃酸逆流的風險。另外，橘子屬低腹敏食物，多數腸躁症（IBS）患者可適量吃，不會引起腸胃不適。

許多人曾聽過「咳嗽不能吃橘子」之說法，李柏賢進一步解釋，中醫認為，橘子性寒，具有清熱生津、潤肺止渴的功效，特別適合燥熱體質、容易口乾舌燥的人，因此若屬熱咳（黃痰、喉嚨痛、口乾舌燥）時，橘子有助於清熱潤肺，可適量食用；反之，對於寒性體質者，食用過多橘子可能導致脾胃虛弱、痰多、腹脹等不適，因此出現寒咳（白痰、怕冷、手腳冰冷），不宜吃橘子，以免加重咳嗽。

醫師解釋，「陳皮」就是指清洗曬乾後的橘子皮，是常用中藥材，主要與儲存時間越久，藥效越佳的特性有關。（資料照）

醫師解釋，「陳皮」就是指清洗曬乾後的橘子皮，是常用中藥材，主要與儲存時間越久，藥效越佳的特性有關。（資料照）

橘子全身是寶 陳皮富3功效

李柏賢提及，「陳皮」就是指清洗曬乾後的橘子皮，是常用中藥材，主要與儲存時間越久，藥效越佳的特性有關。在中醫傳統理論中，新鮮的橘子皮剛採收時，氣味辛烈，藥性較強，經過長時間存放，隨著時間推移，辛烈之氣會逐漸消散，藥性變得溫和、純正，對脾胃的刺激性降低，功效更佳，因此將經過長時間存放的橘皮稱為「陳皮」，下為健康功效：

●理氣健脾：幫助消化、減少脹氣不適。

●化痰止咳：適合痰多、濕氣重的體質。

●解膩助消化：飯後泡陳皮茶，能幫助消化油膩食物。

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