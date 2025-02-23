健康網》「香港腳」不簡單！ 中醫解析4類型特徵

蔣之筠說，香港腳若未及時治療，除了持續不適，還可能因細菌感染導致更嚴重的併發症，建議患者及早就醫；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港腳（足癬）是一種常見的皮膚疾病，不僅引發劇烈搔癢，還可能反覆發作，影響日常生活。翰醫堂中醫診所醫師蔣之筠在臉書專頁發文指出，根據臨床表現，香港腳可分為「趾間型」、「水泡型」、「脫屑型」及「角化型」4種類型，了解不同類型的好發位置、症狀特徵，將有助於對症治療，提高療效。

趾間型 糜爛異味超級癢

●好發位置：常見於腳趾縫隙，尤其是第4、5趾之間。

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●症狀特徵：皮膚浸軟發白，伴隨裂口或糜爛，通常伴有明顯異味及強烈搔癢感，有時會滲出液體，易因細菌感染引發紅腫與疼痛。

水泡型 潮濕環境症狀加重

●好發位置：足底、足緣及趾縫處。

●症狀特徵：出現小水泡，泡壁較厚，內含透明或混濁液體，搔癢感明顯，症狀在夏季或潮濕環境中會加重。

蔣之筠指出，水泡型足癬，搔癢感明顯，症狀在夏季或潮濕環境中會加重；圖為情境照。（圖取自freepik）

脫屑型 局部乾燥冬季加劇

●好發位置：足底或足緣。

●症狀特徵：皮膚脫屑，皮屑細薄，局部乾燥並伴有輕微搔癢，病程較長，且在冬季症狀較為嚴重。

角化型 癢感不顯裂口疼痛

●好發位置：足跟或足底。

●症狀特徵：皮膚增厚、乾燥、粗糙並出現裂口，雖然癢感不明顯，但硬化與裂口可能引發疼痛。此類型病程長，並在乾燥天氣時加重。

早期治療 避免反覆發作

蔣之筠指出，香港腳若未及時治療，除了持續不適，還可能因細菌感染導致更嚴重的併發症。建議患者及早就醫，針對不同類型選擇合適療法，並在日常生活中保持足部乾燥與清潔，避免穿著悶熱不透氣的鞋襪，以降低復發風險。

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