健康網》「大頭菜」正當季！ 包水餃更有層次超對味

結球甘藍餡料包進餃子皮，一捏一合，完成家常美味；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年11月至隔年3月正值大頭菜（又稱結球甘藍）的主要產季，此時現採的大頭菜口感特別脆甜，特別適合作為水餃餡料。農糧署近日在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文，結球甘藍含有豐富的維生素C與膳食纖維，低熱量又健康，包成水餃不僅超對味，也讓水餃口感上更有層次。

結球甘藍水餃製作5步驟

1. 挑選新鮮食材：選擇莖球飽滿的結球甘藍，剝掉外層老葉後清洗乾淨。

請繼續往下閱讀...

2. 切碎與脫水：將大頭菜削皮後切成細絲，撒少許鹽揉一揉，擠出多餘水分，讓餡料口感不濕軟。

3. 調製餡料：搭配豬絞肉、蔥花和少許調味料，攪拌均勻至黏稠。

4. 包餃子：餡料包進餃子皮，一捏一合，完成家常美味！

5. 煮或煎：水餃下鍋煮熟或煎至金黃，香氣四溢，超級滿足！

農糧署指出，結球甘藍含有豐富的維生素C與膳食纖維，熱量低、口感脆甜，是健康飲食的絕佳選擇。與肉類或其他蔬菜搭配，能讓水餃風味更具層次，營養均衡、老少皆宜。選擇當季、在地的新鮮蔬菜，不僅能享受最自然的美味，還能支持本地農業。這個冬季，不妨到市場挑幾顆結球甘藍，在家動手製作水餃，感受料理的樂趣與暖心的滋味。

農糧署說，結球甘藍含有豐富的維生素C與膳食纖維，熱量低、口感脆甜，是健康飲食的絕佳選擇。（圖取自photoAC）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法