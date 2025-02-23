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健康 > 護眼顧齒

看球賽又追劇眼睛壓力大 保健專家4招護眼

2025/02/23 16:38

長時間使用平板、手機，容易造成眼睛傷害。（記者楊綿傑攝）

長時間使用平板、手機，容易造成眼睛傷害。（記者楊綿傑攝）

〔記者楊綿傑／台北報導〕民眾平日工作長時間盯著3C產品，近來假日除追劇還多了看世界棒球經典賽資格賽轉播，眼睛負擔沉重，保健專家認為最忌在移動交通工具中觀看3C，此外光源、姿勢、距離、適度休息都是重點，也建議透過補充維生素、溫敷、按摩、外出走走舒緩靈魂之窗的壓力。

台北護理健康大學護理系副教授徐淑貞指出，高張力球賽或接下來的連假瘋狂追劇可能導致用眼過度，特別應避免長時間乘坐交通工具，因車廂晃動又光線不足致眼睛須持續對焦，會增加疲累度或提升近視風險。

徐淑貞認為，閱讀或使用3C時光源要700至1000照度，坐姿要端正、距離保持35公分左右，脖子不能呈現烏龜脖。此外，要適當、固定時間休息，建議每20至30分鐘就看向遠方20秒放鬆，亦可閉目養神、離開3C環境，適時走動、伸展或喝水、上廁所。

舒緩眼部壓力部分，徐淑貞指出，適量攝取維生素A、B、C、D、E和鋅的食物，包括深色蔬果、全穀類、堅果類、植物性油脂、牛奶、雞蛋、牡蠣等，可促進眼睛淚腺細胞分泌淚液、保護視神經及角膜健康、避免黃斑部病變、使視網膜感光細胞不受傷、維護鞏膜健康。

除了飲食外，睡前將溫熱毛巾擰乾後敷在眼睛上，每次5到10分鐘，以促進眼部血液循環、消除疲勞；或將雙手掌心搓熱，手掌呈杯狀覆蓋在眼睛上，透過掌心的熱氣也能達到效果，亦可使用市面上的蒸氣眼罩。

另外，以指腹輕柔按壓眼眶骨內側，和眼眶正下方的穴位，以及眼眶骨側邊凹窩的太陽穴，略感痠脹即可，能刺激神經，促進周邊氣血循環，也可定點按摩，消除眼睛疲勞，但切勿直接按壓眼球。

而每週適度戶外活動不僅可以放鬆身心，也能讓雙眼看遠，對近視防治有極大助益，還能增進家人互動。

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