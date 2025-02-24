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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》紅豆不只做甜湯！ 農糧署：台美日韓吃法大不同

2025/02/24 06:30

農糧署分享，紅豆在台灣大多被製成甜食，但在國外，經常會製成鹹食；示意圖。（圖取自freepik）

農糧署分享，紅豆在台灣大多被製成甜食，但在國外，經常會製成鹹食；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕紅豆營養價值高，在台灣各個甜品店中都能看到它的身影，舉凡紅豆湯、紅豆牛奶冰等，但其實紅豆在不同國家有著不同的料理方法喔！農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享異國的紅豆料理，像是墨西哥知名的紅豆辣肉醬、日本的紅豆飯等。

農糧署指出，紅豆皮薄、顆粒大、口感綿密、香氣濃、風味佳，每年12月下旬至隔年2月是國產紅豆的主要採收期，高屏地區為主要產地，其中屏東栽培面積更占全國7成以上。

而紅豆的身影不只在台灣，也遍布中國、印度、韓國、日本等東亞地區，甚至也出現在歐美國家。不過，隨著各國飲食習慣的不同，紅豆的料理方法也不同，農糧署分享了台美日韓等異國風味：

●台灣：紅豆一般做成甜湯、飲品，或作為餡料包入紅豆餅、紅龜粿等點心之中。

●日本：紅豆常會搭配糯米，烹煮為紅豆飯，為慶祝喜事等重要場合的料理。

農糧署指出，日本會將紅豆搭配糯米，製成紅豆飯，經常出現在慶祝喜事等重要場合中；示意圖。（圖取自photoAC）

農糧署指出，日本會將紅豆搭配糯米，製成紅豆飯，經常出現在慶祝喜事等重要場合中；示意圖。（圖取自photoAC）

●韓國：會將紅豆湯加入麵條，共煮為紅豆刀削麵，常搭配泡菜或蘿蔔一同食用。

●歐美國家：豆類（大紅豆、紅腰豆等）一般作為鹹的料理，較為知名的即是搭配絞肉、洋蔥、蘑菇及香料熬煮而成的墨西哥紅豆辣肉醬，可配飯、玉米脆餅或包入捲餅中。

另外，農糧署也列出國產紅豆對人體的好處，它富含膳食纖維，是地瓜的8倍，能保護腸胃健康；含有紅豆多酚，是紅酒的1.5-2倍，有助於養顏美容；更富含維生素B群，可以消除疲勞，促進代謝。

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