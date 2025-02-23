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家屬不爽拍護理師打疫苗遭勸阻 林靜儀：不信任對醫病沒好處

2025/02/23 15:08

衛生福利部政務次長林靜儀指出，在醫院內錄音、錄影需經雙方同意，不僅是保護病患隱私，也應保護醫療人員的權益；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

衛生福利部政務次長林靜儀指出，在醫院內錄音、錄影需經雙方同意，不僅是保護病患隱私，也應保護醫療人員的權益；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔即時新聞／綜合報導〕近日有病患家屬未經允許直接錄影病患接種疫苗的過程，遭到護理師提醒後居然反嗆「行得正為什麼怕留下錄影證據？」衛生福利部政務次長林靜儀不禁發文提醒，在醫院內錄音、錄影需經雙方同意，這不僅是保護病患隱私，也應保護醫療人員的權益。

林靜儀21日在臉書發文表示，她在「Threads」看到一名病患家屬拍攝護理師為患者施打疫苗的過程，護理師提醒應遵守隱私維護規範，卻發文嗆說「如果是怕醫療糾紛有證據，行得正為什麼怕留下錄影證據？」

對此，林靜儀強調，這種「錄影存證以後可以用來告你」的不信任心態，對醫病雙方都沒有好處，呼籲大家尊重醫療專業，並提醒依據醫療機構的隱私維護規範，在醫院內錄音、錄影需經雙方同意，這不僅是保護病患隱私，也應保護醫療人員的權益。

林靜儀回憶，當年她只是臨床醫師，參與醫療機構隱私維護規範的研議時，當時社會風氣主要關注醫療院所未保護病人隱私，例如現在醫院的資訊看板不會揭露病患全名，就是這項規範落實的結果。不過，她當時便提出建議，除了病人隱私，醫療人員的隱私與權益同樣需要受到保護，也很高興後來規範有參採這一點。

她強調，醫療不是表演，更不是有趣且好玩的東西，過程中有太多無法預期，或是產生片面誤解的可能性。沒有必要、也不該把醫療過程開放錄音錄影，當成醫療程序的「友善」或「服務」項目，支持醫療人員一同維護醫療應有的專業態度。

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