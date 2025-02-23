教宗方濟各肺炎病情危急！ 醫點「惡化」原因

教宗方濟各病情惡化，梵蒂岡方面發表聲明坦言，教宗目前情況「危急」，需要高流量氧氣及輸血治療。（法新社）

〔記者黃宜靜／台北報導〕88歲天主教宗方濟各（Pope Francis）近日因支氣管炎住院治療，梵蒂岡聲明坦言，教宗目前情況「危急」（critical），需用高流量氧氣及輸血治療。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說明，病毒或細菌感染擴散，尤其是初期為病毒性支氣管炎者，可能併發細菌感染，易使病情惡化；或是病毒直接攻擊肺泡，可能造成肺炎。另外，免疫系統低下更是一大主因，舉例來說，長者、慢性病患者族群等，容易使病原體擴散至肺部，致病情惡化。

外媒報導，教宗原先就有支氣管擴張症、支氣管哮喘等慢性病，14日因呼吸道感染，而送至羅馬阿戈斯蒂諾杰梅利醫院就醫（Agostino Gemelli Polyclinic），經胸部電腦斷層掃描後，發現兩側肺部都有肺炎症狀，需要接受進一步治療，現已住院進入第9天。

請繼續往下閱讀...

不料，梵蒂岡昨（22）日發表聲明指，教宗病情較前一日惡化，需要高流量氧氣治療，同時血液檢查顯示，血小板減少，伴隨貧血，需要輸血。「儘管病情比昨天嚴重，但教宗仍努力保持清醒，一整天坐在椅子上。」強調現在教宗情況「危急」，尚未脫離險境。

教宗原先就有支氣管擴張症、支氣管哮喘等慢性病。（法新社）

為何支氣管炎會惡化成雙側肺炎？黃軒解釋，可能與以下原因有關，首先當病毒或細菌感染擴散，會使病情惡化，尤其是初期為病毒性支氣管炎者，可能併發細菌感染，導致病情惡化；當支氣管炎病毒直接攻擊肺泡，就容易造成肺部發炎，影響氣體交換；另外，免疫系統低下也是一大主因，舉例來說，長者、慢性病患者、免疫力低下者，容易無法有效對抗病菌，使病原體擴散至肺部。

其中，梵蒂岡聲明也透露，教宗今早出現哮喘呼吸危機；對此，黃軒說明，哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）患者更容易使病情惡化，當氣管黏液分泌增多，痰液堆積，細菌滋生，使支氣管發炎轉變為肺炎，容易使其誤吸或未妥善治療。若咳嗽無法有效排痰，痰液可能阻塞氣道，使肺部感染惡化。

黃軒提醒，以下族群容易病情惡化，包括：高齡者（65歲以上），免疫系統衰退，呼吸道黏膜防禦力下降；慢性病患者；本身為哮喘、COPD、糖尿病、心血管疾病患者，肺功能較差，容易感染；免疫功能低下者；癌症患者、器官移植者、使用類固醇或免疫抑制劑者；長期吸菸者；呼吸道長期發炎，纖毛功能受損，痰液難以排出；經常暴露於空氣污染，因長期吸入PM2.5、有毒氣體，支氣管受損，容易感染。

高齡者甚至是一般民眾，該如何遠離呼吸道感染？黃軒建議，應保持室內空氣流通，避免潮濕悶熱環境，減少細菌病毒孳生；再者，氣溫驟降時，特別注意呼吸道保護，做好適當保暖，避免受寒；另外，在病毒流行期間，減少與感冒、流感患者接觸，避免人潮擁擠場所；若發現咳嗽、痰變色、發燒，應及時就醫，避免病情惡化。

醫師提醒，當病毒或細菌感染擴散，會使支氣管炎病情惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法