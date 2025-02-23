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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》尿液異常5警訊！ 血尿恐感染、癌症快就醫

2025/02/23 20:34

尿液顏色可以看出身體警訊，醫師舉例，血尿可能是腎臟損傷或腫瘤引起；茶色或深褐色，則常見於脫水、橫紋肌溶解症或肝膽疾病，例如膽汁淤積；示意圖。（圖取自freepik）

尿液顏色可以看出身體警訊，醫師舉例，血尿可能是腎臟損傷或腫瘤引起；茶色或深褐色，則常見於脫水、橫紋肌溶解症或肝膽疾病，例如膽汁淤積；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕身體健不健康，從尿液能略知一二！三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文指出，小便異常通常有5種情況，包含頻尿及或尿失禁、尿液氣味異常、小便疼痛或灼熱、尿量過多或過少、以及顏色異常，他提醒，當尿液帶血可能是尿路感染、結石、腎臟損傷或腫瘤引起，這種情況務必立即就醫。

顏色異常

高銘鴻表示，喝水過多或過於頻繁排尿，都可能導致尿液過於稀薄。適當減少飲水量即可改善，但如果覺得自己好像沒有喝多少水，還是一直尿液都很稀薄，就要檢查腎功能。

深黃色或橙色尿液，常見於脫水或服用維生素B群後，但若伴隨疲憊或皮膚變黃，可能是肝臟問題的警訊；尿液帶血可能是尿路感染、結石、腎臟損傷或腫瘤引起，這種情況務必立即就醫；茶色或深褐色的尿液，則常見於脫水、橫紋肌溶解症或肝膽疾病，例如膽汁淤積；乳白色或混濁尿液，則可能由尿路感染，或大量磷酸鹽和尿酸結晶引起；若有疼痛或異味，可能需要治療。

頻尿尿急或尿失禁

頻尿、尿急、尿痛都是泌尿道感染的常見症狀。高銘鴻指出，女性因生理結構更容易罹患此病，建議多喝水並及早就醫。另外糖尿病導致的血糖過高，也會讓腎臟過度排尿。膀胱過動症，或稱過敏性膀胱，則是一種膀胱神經功能異常，導致患者感到強烈且突然的排尿衝動。另外，男性若有頻尿或夜尿增多，可能與前列腺肥大有關，需泌尿科醫師進一步診治。

醫師提到，頻尿、尿急、尿痛都是泌尿道感染的常見症狀。女性因生理結構更容易罹患此病，建議多喝水並及早就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提到，頻尿、尿急、尿痛都是泌尿道感染的常見症狀。女性因生理結構更容易罹患此病，建議多喝水並及早就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

尿液氣味異常

高銘鴻提到，糖尿病未被控制時，尿液中可能帶有甜味，這是血糖過高的信號。另外如果脫水，或尿液長時間停留在膀胱，可能引發濃烈的尿騷味。如果尿尿有惡臭，通常與感染有關，例如膀胱炎或尿道炎。如果氣味伴隨尿液混濁或疼痛，建議盡快就醫。

​小便疼痛或灼熱感

尿路感染是最常見的原因之一，需服用抗生素治療。另外像是腎結石或尿道結石，也會引發強烈疼痛，且可能有血尿。還有像是如淋病或衣原體感染這類性病，也可能導致排尿時疼痛，並伴隨其他症狀。

尿量過多或過少

高銘鴻提醒，尿量過多的原因可能包括糖尿病、尿崩症或過量飲水。若尿液持續大量且頻繁，建議檢查血糖與腎功能；相對的尿量過少，通常由脫水、腎功能損傷或心臟功能不佳引起。如果每日排尿量少於400毫升，務必立即就醫。

血尿

像是尿路感染或結石，這類發炎或損傷可能導致血液滲入尿液。還有像是更嚴重的腎炎或腎癌，也可能導致血尿。過於劇烈運動，像是長跑運動員，有時可能出現一次性血尿。

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