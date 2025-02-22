彰基60億癌症質子大樓雄偉氣派 癌病治療新里程碑

彰基耗資60餘億元興建的「癌症質子醫療大樓」，工程進入最後階段，大樓外觀雄偉氣派。 （記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院是彰化、南投、雲林及嘉義4縣市唯一的醫學中心，為了提供癌症患者更先進的治療選擇，耗資60餘億元興建「癌症質子醫療大樓」，目前工程進入最後階段，大樓外觀雄偉氣派。彰基總院長陳穆寬表示，該大樓將不僅服務中部病患，更有望吸引全台乃至國際的癌症患者前來就診，進一步提升彰基在癌症治療領域的國際競爭力。

這棟先進的醫療大樓採用地下6層、地上8層的設計，2023年4月大樓順利完成上樑工程，預計啟用之後，將為中部癌症病患帶來革命性的治療方式。

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陳穆寬指出，每年在彰基接受癌症治療的患者超過5000人，彰基在台灣的醫學中心癌症的品質和個案數均名列前茅，由於質子治療設備屬於高技術、高精密的醫療儀器，正式安裝前需經過嚴密規劃與準備。彰基表示，院方將積極推動設備安裝進度，確保能夠盡早啟用，讓更多癌症患者受惠，提升整體醫療照護品質。

癌症質子大樓將設有長達42.5公尺、寬3.6公尺的天橋，以及32公尺長的地下通道，連接彰基總院與兒童醫院。 （彰基提供）

彰基已動工興建第2座天橋，將連接醫療大樓與教學研究大樓，全長71.3公尺。（彰基提供）

為了提升患者就醫體驗並改善院區交通，彰基同時規劃興建多項基礎設施。癌症質子大樓完工後，將設有長達42.5公尺、寬3.6公尺的天橋，以及32公尺長的地下通道，連接彰基總院與兒童醫院，讓病患、家屬及醫護人員能更安全便利地往來各大樓。

此外，為了改善院區整體通行環境，彰基也已動工興建第2座天橋，該橋將連接醫療大樓與教學研究大樓，全長71.3公尺，完工後將讓總院及周邊的醫療大樓連結成一個安全有便利的交通網絡，進一步提升民眾與醫護人員的通行安全與便利性。

彰基強調，將持續關注工程進度，確保大樓順利完工，並提供最先進的質子治療服務，為患者帶來新的希望，也為台灣癌症醫療開創新的里程碑。

彰基耗資60餘億元興建的「癌症質子醫療大樓」，大樓外觀雄偉氣派。（記者湯世名攝）

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