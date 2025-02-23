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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》愛熬夜小心掉髮 醫揭4習慣害禿頭上身

2025/02/23 21:55

醫師提醒，當營養攝取不足，特別是缺乏蛋白質、鐵質、鋅和維生素等，會直接影響毛囊的健康，導致頭髮脆弱易斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，當營養攝取不足，特別是缺乏蛋白質、鐵質、鋅和維生素等，會直接影響毛囊的健康，導致頭髮脆弱易斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗完頭看著排水孔滿是頭髮心驚驚？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，撇除生長週期、遺傳或免疫系統等原因，許多落髮問題與日常生活習慣有關，像是飲食不均衡沒有控制好的脂漏性皮膚炎經常抽菸飲酒熬夜沒睡好都是可能禿頭危機的原因。

飲食不均衡

柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文表示，不良的生活方式會加速頭髮掉落，當營養攝取不足，特別是缺乏蛋白質、鐵質、鋅和維生素等，會直接影響毛囊的健康，導致頭髮脆弱易斷。此外，常吃高油、高鹽、高糖的食物，也會刺激皮脂分泌過多，阻塞毛囊，影響髮量。建議保持均衡飲食，多吃蔬果、全穀類和優質蛋白質，才能幫助頭髮健康生長。

脂漏性皮膚炎

柯博桓提到，脂漏性皮膚炎會使頭皮暴露在發炎狀態中，損傷毛囊結構，導致髮質脆弱甚至放大雄性禿的掉髮。建議控制脂漏性皮膚炎，並使用適合的洗髮精與藥品，給予頭皮和頭髮適當的修復和保養。

醫師指出，飲食不均衡、沒有控制好的脂漏性皮膚炎、經常抽菸飲酒、熬夜沒睡好都是可能禿頭危機的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，飲食不均衡、沒有控制好的脂漏性皮膚炎、經常抽菸飲酒、熬夜沒睡好都是可能禿頭危機的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

經常抽菸飲酒

菸草中的尼古丁會影響頭皮的血液循環，減少毛囊所需的氧氣和養分；而酒精則可能造成體內營養代謝失衡，加重毛囊的損傷，進一步引發掉髮。戒菸限酒不僅對髮量有益，對整體健康也是一大幫助！

熬夜沒睡好

柯博桓提醒，熬夜沒睡好也會引發頂上危機，睡眠不足或長期熬夜，會干擾體內荷爾蒙分泌，降低生長激素的分泌量，進而影響毛囊的修復與新髮生長。建議每天保持7-8小時的高品質睡眠，幫助頭皮和毛囊進行夜間修復。

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