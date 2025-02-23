健康網》愛熬夜小心掉髮 醫揭4習慣害禿頭上身

醫師提醒，當營養攝取不足，特別是缺乏蛋白質、鐵質、鋅和維生素等，會直接影響毛囊的健康，導致頭髮脆弱易斷；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕洗完頭看著排水孔滿是頭髮心驚驚？DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，撇除生長週期、遺傳或免疫系統等原因，許多落髮問題與日常生活習慣有關，像是飲食不均衡、沒有控制好的脂漏性皮膚炎、經常抽菸飲酒、熬夜沒睡好都是可能禿頭危機的原因。

飲食不均衡

柯博桓在臉書專頁「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」發文表示，不良的生活方式會加速頭髮掉落，當營養攝取不足，特別是缺乏蛋白質、鐵質、鋅和維生素等，會直接影響毛囊的健康，導致頭髮脆弱易斷。此外，常吃高油、高鹽、高糖的食物，也會刺激皮脂分泌過多，阻塞毛囊，影響髮量。建議保持均衡飲食，多吃蔬果、全穀類和優質蛋白質，才能幫助頭髮健康生長。

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脂漏性皮膚炎

柯博桓提到，脂漏性皮膚炎會使頭皮暴露在發炎狀態中，損傷毛囊結構，導致髮質脆弱甚至放大雄性禿的掉髮。建議控制脂漏性皮膚炎，並使用適合的洗髮精與藥品，給予頭皮和頭髮適當的修復和保養。

醫師指出，飲食不均衡、沒有控制好的脂漏性皮膚炎、經常抽菸飲酒、熬夜沒睡好都是可能禿頭危機的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

經常抽菸飲酒

菸草中的尼古丁會影響頭皮的血液循環，減少毛囊所需的氧氣和養分；而酒精則可能造成體內營養代謝失衡，加重毛囊的損傷，進一步引發掉髮。戒菸限酒不僅對髮量有益，對整體健康也是一大幫助！

熬夜沒睡好

柯博桓提醒，熬夜沒睡好也會引發頂上危機，睡眠不足或長期熬夜，會干擾體內荷爾蒙分泌，降低生長激素的分泌量，進而影響毛囊的修復與新髮生長。建議每天保持7-8小時的高品質睡眠，幫助頭皮和毛囊進行夜間修復。

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