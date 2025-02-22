健康網》眼睛老化6前兆！醫：恐因「它」遠處看不清楚

眼睛老化常見的前兆：看近處變得模糊、夜晚視力變差、眼睛乾澀刺癢、視野出現黑影、看遠處不清楚、視野縮小或變暗；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多上了年紀的人，都難免會有眼睛老化的狀況，但要怎麼知道呢？羅眼科診所總院長羅英源在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文分享，眼睛老化常見的前兆：看近處變得模糊（老花）、夜晚視力變差（視網膜或晶狀體退化）、眼睛乾澀刺癢、視野出現黑影（飛蚊症）、看遠處不清楚（白內障）、視野縮小或變暗（青光眼）。

看近處變得模糊

羅英源表示，如果發現閱讀書籍或手機時，文字變得模糊，必須把物品拉遠才能看清楚，這很可能是老花眼的徵兆。老花眼是因為隨著年齡增長，眼睛的晶狀體彈性下降，導致調節焦距的能力減弱，通常40歲以後，開始會有這種狀況。

請繼續往下閱讀...

夜晚視力變差

「你會不會覺得晚上開車時，路上的光線或反射讓你感到刺眼，甚至看不清路標？」羅英源說，這可能是晶狀體老化的表現，因為晶狀體隨著年齡增長，會逐漸變得混濁；或是視網膜退化，因感光細胞功能變差，導致對光線的調節能力下降。他建議多防曬、遮陽，以延緩老化。

羅英源指出，眼睛乾澀刺癢，可以使用人工淚液，或加強眼瞼清潔、熱敷，並減少螢幕使用時間；圖為情境照。（圖取自freepik）

眼睛乾澀刺癢

羅英源指出，當眼淚分泌不足、蒸發過快時，眼睛會出現乾澀、刺癢，甚至灼熱感。常見於中老年人，尤其是女性，因為荷爾蒙變化會影響淚液分泌。像是長時間使用螢幕後，會覺得眼睛異常不適，可以使用人工淚液，或加強眼瞼清潔、熱敷，並減少螢幕使用時間。

視野出現黑影

羅英源提到，如果眼前出現飄動的黑點或灰影，就可能是飛蚊症的早期症狀。隨著玻璃體退化，眼球內部會產生纖維狀的雜質，影響視覺。雖然多數飛蚊症是良性，但也可能是視網膜裂孔、剝離的風險，出現這種狀況，建議立即就醫檢查。

看遠處不清楚

羅英源說，老人家看不清楚，最常見的原因之一是白內障。主要是因為晶狀體逐漸混濁，光線無法順利穿透，導致視力模糊，特別是在強光、背光環境下更明顯，可能會覺得光線暈開、刺眼，視線變模糊。

視野縮小或變暗

羅英源指出，青光眼是一種視神經萎縮的眼疾，早期沒有症狀，但隨著病情進展，會出現視野縮小，甚至永久性視力喪失。如果發現眼睛異常脹痛，或視野缺損，請盡早就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法