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健康網》脊椎側彎及早治療！醫曝「4症狀」高低肩入列

2025/02/22 20:27

醫師表示，脊椎側彎（Scoliosis）的症狀有：姿勢異常、慢性疼痛、呼吸受限、運動受阻；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，脊椎側彎（Scoliosis）的症狀有：姿勢異常、慢性疼痛、呼吸受限、運動受阻；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕站姿歪斜、肩膀不平，可能不是小問題，而是疾病的警訊！板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓表示，脊椎側彎（Scoliosis）的症狀有：姿勢異常、慢性疼痛、呼吸受限、運動受阻。另外，早期介入治療很重要！研究顯示，Cobb angle介於20-30度的青少年，早期治療可大幅降低病情惡化，至需要手術的風險（SRS期刊, 2018）。

了解脊椎側彎

陳鈺泓在臉書專頁「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」發文指出，根據統計，青少年約有3%罹患脊椎側彎，如果不及時治療，成人期可能會面臨慢性疼痛、運動受限，甚至有呼吸和內臟功能的問題（Cleveland Clinic, 2024）。成人因長期未治療的側彎，所導致的慢性疼痛與活動受限，也越發普遍。

症狀與影響

●姿勢異常：肩膀高低不平、背部突出，影響外觀與自信心。

●慢性疼痛：脊柱壓力分布不均，長期引發背部疼痛。

陳鈺泓說，在非手術治療脊椎側彎上，專業設計的姿勢矯正運動，改善功能性與生活品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳鈺泓說，在非手術治療脊椎側彎上，專業設計的姿勢矯正運動，改善功能性與生活品質；圖為情境照。（圖取自freepik）

●呼吸受限：嚴重側彎可能壓迫肺部與心臟，影響健康。

●運動受阻：脊柱彎曲限制活動，影響日常生活品質。

陳鈺泓說，在非手術治療的突破上，背架療法（Bracing）能有效控制側彎惡化；物理治療（Schroth療法）能矯正呼吸模式，增強脊柱穩定性；專業設計的姿勢矯正運動，改善功能性與生活品質。

跨科別合作 制定治療計畫

陳鈺泓提到，骨科醫師和復健科專家緊密合作，透過影像診斷、物理治療，與姿勢矯正運動，根據患者的年齡與體能條件，為每位患者量身定制治療方案，避免病情惡化，並延緩手術需求。

他提醒，青少年正值快速成長期，側彎惡化風險高，早期篩檢和治療，能有效改善生活品質。與其忽視警訊，不如主動了解並採取行動！

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