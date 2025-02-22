健康網》醫解「事前避孕藥」相關疑惑！還出血是假月經

醫師表示，避孕藥的經血不是自然排卵，而是因為停藥期間，荷爾蒙水平下降，引發的撤退性出血，因此被稱為「假月經」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕服用事前避孕藥後，月經通常會有所改變。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，這是由藥物調節荷爾蒙水平，引起的正常反應。可能會有月經量減少、月經週期更規律、假月經現象、月經消失等情形。

​服用藥物4情形

●月經量減少：避孕藥讓子宮內膜變薄，因此每月脫落的內膜較少，導致月經流量減少。

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●月經週期更規律：避孕藥可以調整月經週期，讓每月的月經變得更加固定，這也是它的一大好處。

●假月經現象：避孕藥的經血不是自然排卵，而是因為停藥期間，荷爾蒙水平下降，引發的撤退性出血，因此被稱為「假月經」。

●月經消失：有些女性服用低劑量避孕藥後，可能因內膜極薄導致無經血排出，看似月經「消失」了，但這不等於身體不正常。

張瑜芹提到，如果忘記吃藥，或是未規律吃藥，且月經不來，可能就要驗孕了；圖為情境照。（圖取自photoAC）

月經沒來為正常現象

張瑜芹說，避孕藥導致月經不來，對大多數女性來說是安全的。這是因為避孕藥控制了內膜增厚的程度，而不是阻止子宮的正常運作，這在醫學上被視為正常現象，並不代表身體健康出問題。初次服用避孕藥時，荷爾蒙調整可能導致，月經延遲或暫時不來；長期服用低劑量避孕藥的女性，月經量可能逐漸減少，甚至停經。

​需擔心的情況

張瑜芹提到，如果忘記吃藥，或是未規律吃藥，且月經不來，可能就要驗孕了。或是服用避孕藥後，出現劇烈腹痛、異常出血或其他不適，應立即就醫。若長期月經不來，且感到不安，建議要跟醫生討論，是否需要調整藥物劑量，或是更換種類。

不須強求月經來

張瑜芹指出，醫學上並未強調，月經一定要每月定期出現，尤其是在服用避孕藥的情況下。其實假月經的存在，只是讓女性在停藥期間確認沒有懷孕，並不是真正的生理需求。月經不來，也可以減少貧血、疼痛，或是經前症候群的問題。

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