自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》醫解「事前避孕藥」相關疑惑！還出血是假月經

2025/02/22 19:40

醫師表示，避孕藥的經血不是自然排卵，而是因為停藥期間，荷爾蒙水平下降，引發的撤退性出血，因此被稱為「假月經」；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，避孕藥的經血不是自然排卵，而是因為停藥期間，荷爾蒙水平下降，引發的撤退性出血，因此被稱為「假月經」；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕服用事前避孕藥後，月經通常會有所改變。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書專頁「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文表示，這是由藥物調節荷爾蒙水平，引起的正常反應。可能會有月經量減少、月經週期更規律、假月經現象、月經消失等情形。

​服用藥物4情形

●月經量減少：避孕藥讓子宮內膜變薄，因此每月脫落的內膜較少，導致月經流量減少。

●月經週期更規律：避孕藥可以調整月經週期，讓每月的月經變得更加固定，這也是它的一大好處。

●假月經現象：避孕藥的經血不是自然排卵，而是因為停藥期間，荷爾蒙水平下降，引發的撤退性出血，因此被稱為「假月經」。

●月經消失：有些女性服用低劑量避孕藥後，可能因內膜極薄導致無經血排出，看似月經「消失」了，但這不等於身體不正常。

張瑜芹提到，如果忘記吃藥，或是未規律吃藥，且月經不來，可能就要驗孕了；圖為情境照。（圖取自photoAC）

張瑜芹提到，如果忘記吃藥，或是未規律吃藥，且月經不來，可能就要驗孕了；圖為情境照。（圖取自photoAC）

月經沒來為正常現象

張瑜芹說，避孕藥導致月經不來，對大多數女性來說是安全的。這是因為避孕藥控制了內膜增厚的程度，而不是阻止子宮的正常運作，這在醫學上被視為正常現象，並不代表身體健康出問題。初次服用避孕藥時，荷爾蒙調整可能導致，月經延遲或暫時不來；長期服用低劑量避孕藥的女性，月經量可能逐漸減少，甚至停經。

​需擔心的情況

張瑜芹提到，如果忘記吃藥，或是未規律吃藥，且月經不來，可能就要驗孕了。或是服用避孕藥後，出現劇烈腹痛、異常出血或其他不適，應立即就醫。若長期月經不來，且感到不安，建議要跟醫生討論，是否需要調整藥物劑量，或是更換種類。

不須強求月經來

張瑜芹指出，醫學上並未強調，月經一定要每月定期出現，尤其是在服用避孕藥的情況下。其實假月經的存在，只是讓女性在停藥期間確認沒有懷孕，並不是真正的生理需求。月經不來，也可以減少貧血、疼痛，或是經前症候群的問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中