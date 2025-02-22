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健康網》給失智者動力！國健署曝「3技巧」融洽相處
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕台灣失智者人口約35萬，所以更應該關心失智者！國民健康署在臉書專頁發文分享，與失智者友善溝通的3個小技巧，要耐心傾聽，且觀察對方的情緒；溝通時簡單明瞭，語氣溫和且面帶微笑；寫簡短的備忘錄，來提醒重要訊息。千萬不要以考試的口吻跟失智者話家常，小心破壞氣氛，打擊失智者志氣！
友善溝通3方法
聽-耐心傾聽觀察情緒：給予失智者充分的時間表達，即使對方的話語不順暢或重複，也要避免打斷，同時，也要觀察失智者的情緒、肢體語言。
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說-簡單明瞭語氣溫和：請記得面帶微笑，並以平視的角度，配合失智者的語速進行溝通對話，一次一個問題與指示，或提供簡單選項，並給予失智者足夠的反應時間。
寫-簡短備忘視覺提示：可以使用短句或關鍵詞，來記錄重要信息，避免長篇大論，也能使用圖示或圖像輔助文字，增強失智者的理解和記憶。
預防失智症
●多動腦
研究顯示，從事可刺激大腦功能的心智活動，或創造性活動，都可降低罹患失智症之風險，其相對風險下降近5成。例如：保持好奇心、接觸新事物、參加課程、學習新知、閱讀書報雜誌等。
●多運動
每週規律地從事2次以上的運動，對失智症、阿茲海默症都有保護作用，其相對風險下降近6成。例如：走路、爬山、游泳、騎自行車、健身房、柔軟體操、有氧運動、瑜珈等。
●均衡飲食
每日進食攝取量可參考，全穀根莖類2-3.5碗、豆魚肉蛋類4-6份、低脂乳品類1.5杯、蔬菜類3-4份、水果類2-3.5份，以及油脂與堅果種子類，油脂3-5茶匙、堅果種子類1份。
●多社會互動
研究顯示，多參與社交活動，可降低罹患失智症之風險，其相對風險下降4成。例如：參加同學會、公益社團、社區活動、宗教活動、當志工、打牌等。
●維持健康體重
中年時期肥胖者（BMI≧30），發生阿茲海默症的風險上升3倍，過重者（BMI介於25-30）升高2倍，老年過瘦（BMI＜18）失智風險亦會提高。國健署建議，老年人不宜過瘦，維持健康體位（18.5≦BMI＜24）。
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