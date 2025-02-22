南投縣深入社區推動智慧防老 用「LINE」嘛ㄟ通

草屯衛生所人員協助長者操作「長者量六力」LINE官方帳號。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣邁入超高齡社會，65歲以上老人人口近10萬人，南投縣政府衛生局近來深人社區推廣「長者量六力」LINE智慧防老，讓長者平時在家中，即能拿起手機，藉由居家定期自我檢視，進行初步健康評估，若自評發現異常，即可至醫療院所進一步評估與檢查，儘早發現與治療，延緩失能發生。

南投縣衛生局指出，長者功能評估六大指標為「認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱」，國健署推出的「長者量六力」LINE官方帳號，讓長者透過手機即能進行自我檢測或由家人協助檢測，幫助長者及早發現可能導致失能的風險因子，及早介入運動與營養等各種健康促進處置，以預防及延緩失能的發生，維持老年生活品質。

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南投縣衛生局人員深入社區關懷據點宣導推廣「長者量六力」LINE ，讓長者平時在家中，即能定期自我檢視，進行初步健康評估。（南投縣衛生局提供）

衛生局鑑於許多長者仍不知有這項遠距智慧防老服務，或不知如何下載及操作檢測，近日深人社區推廣，並協助長者檢測評估，若發現評估異常，即由縣內37家醫療院所為長者訂定個人化的照護計畫，包含轉介醫療、社會性的照護或安排至銀髮族健身中心協助鍛鍊肌力等，並追蹤照護計畫的進展及藉由後測評估照護成效。

衛生局說，信義鄉即有一名83歲獨居老婦人，在親友協助下透過此系統檢測後發現有行動功能異常與憂鬱情形，電洽信義鄉衛生所尋求幫忙，該所護理師進一步評估與檢查後，將其轉介至竹山秀傳醫院設於衛生所的社區據點原鄉學堂，透過參與學堂課程，增強了身體機能及改善情緒困擾。民眾可透過LINE ID搜尋「@hpaicope」加入「長者量六力」好友並註冊後，進入「健檢中心」即可進行自我檢測或協助家中長者進行檢測。

南投縣各衛生所均提供長者功能評估服務，民眾也可自行加入「長者量六力」Line官方帳號，進行自我評估。（南投縣衛生局提供）

民眾加入「長者量六力」LINE官方帳號好友並註冊後，即可進行六指標功能自我檢測。（記者張協昇攝）

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