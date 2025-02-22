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健康網》失智症難根治 中醫師曝4招預防退化

2025/02/22 10:46

中醫師指出，失智常見證型包括：髓海不足、脾腎兩虛、肝腎陰虛、痰濁阻竅、瘀血內阻等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

中醫師指出，失智常見證型包括：髓海不足、脾腎兩虛、肝腎陰虛、痰濁阻竅、瘀血內阻等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據統計，台灣65歲以上的人，每100位之中，就大約有8個人罹患失智症。中醫師廖芝晨指出，失智常見證型包括：髓海不足、脾腎兩虛、肝腎陰虛、痰濁阻竅、瘀血內阻等。使用的治療方式包含科學中藥、水藥和針灸；但失智是退化的過程，只能延緩症狀，無法完全根治。預防失智可以從規律運動、地中海飲食、持續與人群接觸、避免三高和腦部撞擊做起。

廖芝晨於臉書粉專「昌盛堂中醫診所」發文提到，「失智症」是由於腦部神經疾病、身體系統性疾病、藥物或成癮物質的使用，所引起的持續性認知功能下降的疾病。失智症的症狀除了記憶力減退之外，還會影響到語言、執行力...等等其他認知功能，甚至於個性與行為都可能受到影響。因此詳細的神經理學檢查是必要的。此外，影響認知功能的原因也有很多，需要先經過抽血與影像檢查，排除其他原因。

中醫看失智症

廖芝晨說明，中醫的臟腑和西醫的器官，雖然名稱相同，但卻是完全不同的內容。傳統中醫《黃帝內經》認為：「心主神明」，思考力、判斷力、語言功能、意識，都與心相關。後世醫家又提出，健忘除了心血虛之外，與腎水不夠也有相關。

廖芝晨補充，《黃帝內經》對於年齡與人體生理變化的描述，正好與失智症的年齡差不多：六十歲，心氣開始衰弱；九十歲，腎氣乾涸。簡而言之，失智的症狀在中醫與心和腎最為相關，（不是西醫的心臟和腎臟）。

失智症只能延緩無法痊癒

廖芝晨表示，失智症是一個退化的過程，目前為止，並無任何藥物或治療方法可以阻止或逆轉退化性失智症的病程，現有藥物的治療效果在於減緩退化病程。中醫遇到失智症病患時，會根據患者個別狀況辨證論治，主要以上述的心與腎為主，兼治其他相關的臟腑。常見證型包括：髓海不足、脾腎兩虛、肝腎陰虛、痰濁阻竅、瘀血內阻...等等。使用的治療方式包含科學中藥、水藥和針灸。

中醫師提到，地中海型飲食：多吃蔬果、豆類、堅果、未精製穀類，少食用飽和性脂肪可預防失智；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師提到，地中海型飲食：多吃蔬果、豆類、堅果、未精製穀類，少食用飽和性脂肪可預防失智；示意圖。（圖取自freepik）

遠離失智症4方法

廖芝晨分享4個避免失智症的方法。

●遠離失智症危險因子：三高 （高血壓、高膽固醇、高血糖）與頭部外傷是失智症的危險因子。好好控制三高，並且避免頭部撞擊，可以預防失智症。

●地中海型飲食：多吃蔬果、豆類、堅果、未精製穀類，少食用飽和性脂肪。

●規律運動：維持每週2~3次以上運動習慣。

●平時多動腦：保持好奇心、持續社會參與、和人群接觸。

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