金門公費流感疫苗「秒殺」 衛生局緊急採購500劑最快24日交貨

金門縣20日開放11類高風險族群民眾接種公費流感疫苗，金門獲分配的240劑疫苗很快就用完。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局表示，昨天開放11類高風險族群民眾接種公費流感疫苗，金門獲分配的240劑今天用完。縣衛生局拿出「挨家挨戶」訪查的精神，在一一詢問相關縣市施打狀況後，緊急採購500劑流感疫苗，最快24日交貨，施打時間另行公布。

縣府提醒，屆時公費疫苗施打的對象仍以11類高風險族群民眾為主，民眾前往接種時務必攜帶健保卡及相關證件；另去年10月後已接種過流感疫苗的民眾，請勿重複接種。

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金門縣獲分配的240劑公費流感疫苗已經用完。（記者吳正庭攝）

縣衛生局20日得知中央分配的240劑開打，地區反應熱烈後，隨即透過連線系統，觀察各縣市大約存量，再以電話一一探詢相關縣市民眾接種情形，隨即向廠商緊急採購500劑流感疫苗，廠商最快24日交貨。

縣衛生局表示，去年10月1日第1階段開打的11類對象，屬流感高風險族群，中央為持續推動保護該族群，避免重症產生，今年2月20日再增購10萬劑公費疫苗，提供11類對象接種。這11類對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/5專3年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等對象接種。

衛生局表示，有需求者可關注金門縣衛生局官網及臉書粉絲專頁，衛生局將在第1時間提供最新的接種資訊。

金門縣流感疫苗合約院所接種時間表。（金門縣衛生局提供）

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