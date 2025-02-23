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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》鹹酥雞配料你選誰 嗆辣、香甜、酸味一次看

2025/02/23 07:31

鹹酥雞除了搭配九層塔外，也可以搭配蒜頭、蔥花、洋蔥、檸檬、酸菜。（資料照）

鹹酥雞除了搭配九層塔外，也可以搭配蒜頭、蔥花、洋蔥、檸檬、酸菜。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕講到台灣國民美食「鹹酥雞」，不可少它的最佳拍檔九層塔，農糧署分享，喜歡嗆辣口感的人可以搭配洋蔥與青蔥；喜歡香氣四溢的除了加九層塔，還可以加炸過的蒜頭；偏愛酸味的搭配檸檬，能順便解膩；加些酸菜能讓酸香脆鹹互相襯托，別有一番風味。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，洋蔥鮮食爽脆辛辣，烹煮後甜美柔軟，適合拌炒、烘烤、油炸、沙拉，微微嗆辣又甜脆多汁的洋蔥與鹹酥雞搭配，堪稱神來一筆。蔥花則是「和誰都很搭」，由於植株含有揮發性的硫化物，吃起來微辛微辣，搭配鹹酥雞能增添風味。

農糧署表示，靈魂佐料九層塔的辛香濃郁，搭配鹹酥雞能百里傳香，九層塔的品種有全株呈淡綠色的白骨九層塔，及莖、葉部分帶紫色的紅骨九層塔，兩種味道相近。蒜頭常用來爆香調味，蒜頭生吃嗆辣，油炸後更香，青蒜和蒜苔可直接烹調入菜。

農糧署指出，油炸物鹹酥雞吃一吃覺得有點膩時，來點去油解膩聖品檸檬準沒錯，檸檬酸酸甜甜能刺激味蕾。或者嘗試新口味「加酸菜」，酸菜原是為了延長芥菜的保存時間而製作，將芥菜日曬後放甕缸中並石壓3-4天後，重排再撒鹽壓實、反覆發酵，酸香脆鹹，與鹹酥雞能互相襯托。

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