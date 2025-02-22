健康網》劇透注意！《童話故事下集》揭生育問題非1人之事

《童話故事下集》以幽默詼諧的方式談婚姻愛情議題，劇中提及「生子問題」。（Netflix提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提醒您：以下內容涉及劇透。由柯佳嬿、劉以豪等人主演的Netflix愛情喜劇《童話故事下集》，以幽默詼諧的方式談婚姻愛情議題，劇中夫妻倆面臨生子問題，柯佳嬿飾演的林宜玲「子宮在對話」、被三姑六婆逼喝中藥，事實上是劉以豪飾演的曾學友患有無精症，才是「不孕」的真正原因。

王家瑋生殖醫學中心的資料顯示，「不孕症」中因男性引起的約佔40%左右，男性不孕因素所佔比例也不低，加上男性檢查相對容易，通常只會先要求先生做精液分析。根據世界衛生組織2010年的標準，精液濃度要在每毫升1千5百萬以上，活動力在40%以上，加上正常型態的精蟲在4%以上才是正常，而精液品質好壞在不同時間點差異很大，因此，一次不正常通常會在2-3個月後再重覆做一次，不可一次結果就斷定男性不孕。

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劇中曾學友勇敢向媽媽吐露真相「是我不孕」。王家瑋生殖醫學中心指出，臨床上會透過詢問病史（如抽菸喝酒、職業、慢性病等）；理學檢查確認是否精索靜脈曲張、前列腺腫大或輸精管發炎；尿液檢查、內分泌檢查、抗精蟲抗體等判定男性不孕，過程較女性不孕症檢查簡單。

王家瑋生殖醫學中心表示，關於男性無精症的治療方法大致分為人工受孕、單一精蟲顯微注射、顯微睪丸／副睪取精手術、若本身為無精症或有遺傳性疾病也可嘗試借精，及早發現問題尋求專業生殖醫療協助，不放棄任何一隻精子，逆轉「無精症」劣勢，提高生育勝率。

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