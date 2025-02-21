自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》忘東忘西「4營養素」改善！藍莓、覆盆子上榜

2025/02/21 22:14

張珮蓁提到，藍莓、覆盆子和黑巧克力，富含多酚和維生素C，這些抗氧化劑有助於對抗自由基損害，延緩腦部老化，保持頭腦靈活；示意圖。（圖取自freepik）

張珮蓁提到，藍莓、覆盆子和黑巧克力，富含多酚和維生素C，這些抗氧化劑有助於對抗自由基損害，延緩腦部老化，保持頭腦靈活；示意圖。（圖取自freepik）

吳柏軒／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是常忘東忘西的人嗎？這可能是大腦退化的警訊！營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文分享，保持敏銳的記憶力和專注力的營養素，含Omega-3脂肪酸的鮭魚、鯖魚；含抗氧化劑的藍莓、覆盆子、黑巧克力；富含維生素E的杏仁、核桃；含維生素B群的蛋黃、綠葉蔬菜。

Omega-3脂肪酸

張珮蓁說，深海魚（如鮭魚、鯖魚）或亞麻籽油中的Omega-3脂肪酸，特別是DHA，對維持神經細胞膜的健康至關重要，有助於提高記憶力和學習能力。研究發現，DHA可通過血腦屏障，促進大腦健康。

抗氧化劑

張珮蓁提到，藍莓、覆盆子和黑巧克力，富含多酚和維生素C，這些抗氧化劑有助於對抗自由基損害，延緩腦部老化，保持頭腦靈活。研究指出，攝取多酚類抗氧化劑，可減少神經細胞死亡，預防腦部退化。

她指出，一項發表於《Nutrients》期刊的研究指出，富含多酚的水果和蔬菜，有助於減少認知功能下降的風險。研究人員對92名參與者進行試驗，發現攝取多酚可改善記憶和思考能力，同時增加神經保護活性。

研究發現，維生素E可延緩阿茲海默症的發病，保護腦細胞免於氧化性傷害；示意圖。（圖取自freepik）

研究發現，維生素E可延緩阿茲海默症的發病，保護腦細胞免於氧化性傷害；示意圖。（圖取自freepik）

維生素E

張珮蓁表示，堅果（如杏仁、核桃）及植物油中富含維生素E，這種抗氧化劑能保護腦細胞，免受氧化壓力的影響。研究發現，維生素E可延緩阿茲海默症的發病，保護腦細胞免於氧化性傷害。

維生素B群

張珮蓁說，蛋黃、綠葉蔬菜和全穀類，富含維生素B群，特別是B12和葉酸，有助於維持神經傳導物質的正常功能，支持專注力和認知能力。研究顯示，維生素B群對神經系統健康，具有重要作用。

足夠的水分

張珮蓁提到，即使是輕微的脫水也可能影響腦部運作。記得保持水分充足，讓大腦更清醒。適當的水分攝取，對維持認知功能至關重要。她說，每天均衡攝取這些營養，搭配適量運動和規律的作息，為大腦提供穩定的能量來源，能在工作和生活中更有活力！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中