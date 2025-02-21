健康網》忘東忘西「4營養素」改善！藍莓、覆盆子上榜

張珮蓁提到，藍莓、覆盆子和黑巧克力，富含多酚和維生素C，這些抗氧化劑有助於對抗自由基損害，延緩腦部老化，保持頭腦靈活；示意圖。（圖取自freepik）

吳柏軒／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是常忘東忘西的人嗎？這可能是大腦退化的警訊！營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文分享，保持敏銳的記憶力和專注力的營養素，含Omega-3脂肪酸的鮭魚、鯖魚；含抗氧化劑的藍莓、覆盆子、黑巧克力；富含維生素E的杏仁、核桃；含維生素B群的蛋黃、綠葉蔬菜。

Omega-3脂肪酸

張珮蓁說，深海魚（如鮭魚、鯖魚）或亞麻籽油中的Omega-3脂肪酸，特別是DHA，對維持神經細胞膜的健康至關重要，有助於提高記憶力和學習能力。研究發現，DHA可通過血腦屏障，促進大腦健康。

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抗氧化劑

張珮蓁提到，藍莓、覆盆子和黑巧克力，富含多酚和維生素C，這些抗氧化劑有助於對抗自由基損害，延緩腦部老化，保持頭腦靈活。研究指出，攝取多酚類抗氧化劑，可減少神經細胞死亡，預防腦部退化。

她指出，一項發表於《Nutrients》期刊的研究指出，富含多酚的水果和蔬菜，有助於減少認知功能下降的風險。研究人員對92名參與者進行試驗，發現攝取多酚可改善記憶和思考能力，同時增加神經保護活性。

研究發現，維生素E可延緩阿茲海默症的發病，保護腦細胞免於氧化性傷害；示意圖。（圖取自freepik）

維生素E

張珮蓁表示，堅果（如杏仁、核桃）及植物油中富含維生素E，這種抗氧化劑能保護腦細胞，免受氧化壓力的影響。研究發現，維生素E可延緩阿茲海默症的發病，保護腦細胞免於氧化性傷害。

維生素B群

張珮蓁說，蛋黃、綠葉蔬菜和全穀類，富含維生素B群，特別是B12和葉酸，有助於維持神經傳導物質的正常功能，支持專注力和認知能力。研究顯示，維生素B群對神經系統健康，具有重要作用。

足夠的水分

張珮蓁提到，即使是輕微的脫水也可能影響腦部運作。記得保持水分充足，讓大腦更清醒。適當的水分攝取，對維持認知功能至關重要。她說，每天均衡攝取這些營養，搭配適量運動和規律的作息，為大腦提供穩定的能量來源，能在工作和生活中更有活力！

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