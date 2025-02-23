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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》兒童肥胖你所不知道的事？ 中醫調理有妙招

2025/02/23 09:34

如果孩子吃得多、動得少，身體不是向上生長，而是往橫發展，家長就要提高警覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

如果孩子吃得多、動得少，身體不是向上生長，而是往橫發展，家長就要提高警覺；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／潘思佑

門診中，常常遇到家長帶著各種疑問前來：「醫師，學校老師提醒我，小明的體重偏重，而且脖子後面黑黑的，說要注意，建議帶來檢查一下」、「醫師，我們家族有血脂過高、肥胖的狀況，美美從小就肉肉的，胃口也很好，我擔心她長大後也會一樣，所以想帶她來檢查看看」、「醫師，孩子喜歡運動，但也很會吃，體重比較重，最近膝蓋開始不舒服，骨科醫師建議他先暫停運動，我想趁這段時間幫他調整體型」。

兒童肥胖的標準與成人不同，評估時會參考身高與體重的比例，並依照年齡對應不同的BMI（身體質量指數）標準值。如果孩子吃得多、動得少，身體不是向上生長，而是往橫發展，家長就要提高警覺了！

肥胖不只是外觀問題，更是健康隱患。從中醫的角度來看，脂肪堆積猶如「痰濕」，可能影響膽固醇、血脂、血糖等數值。別以為這只是大人的問題—痰濕堆積會從小影響身體，甚至增加長大後心血管疾病的風險。

從中醫的角度來看，脂肪堆積猶如「痰濕」，可能影響膽固醇、血脂、血糖等數值；圖為情境照。（圖取自freepik）

從中醫的角度來看，脂肪堆積猶如「痰濕」，可能影響膽固醇、血脂、血糖等數值；圖為情境照。（圖取自freepik）

此外，兒童肥胖還會影響生長發育，例如脂肪細胞會分泌雌激素，可能導致女孩性早熟，而「多囊性卵巢症候群」也常見於痰濕較重者。體重過重還會對下肢、骨盆、膝關節造成負擔，影響運動能力，甚至增加關節炎風險。

肥胖是吃多動少或代謝出問題

「吃多動少」確實是造成肥胖的主要原因，但有些孩子即使吃得不多，甚至連喝水都發胖，這可能與體質有關。大家常說「小孩代謝快」，但從中醫的角度來看，兒童的生理特點是「肺、脾、腎不足」。其中，「脾不足」的孩子可分為兩種：一種是食慾不佳，家長會尋求開脾胃的方法；另一種則是食慾過旺，特別偏好冷飲、油膩食物，長期下來會耗損脾胃功能，使代謝力下降，導致痰濕堆積。

當體內的氣機受阻，久而久之會化熱，就像悶氣久了會爆發一樣，最終可能讓孩子更加渴望冰涼飲品，形成惡性循環。整體來說肥胖的中醫病理機轉是以脾腎陽虛為本，痰濕瘀滯為標。

整體來說肥胖的中醫病理機轉是以脾腎陽虛為本，痰濕瘀滯為標；圖為情境照。（圖取自freepik）

整體來說肥胖的中醫病理機轉是以脾腎陽虛為本，痰濕瘀滯為標；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫助兒童體重管理

針對不同的體質狀況，中醫可以透過「健脾化濕」的方式來改善代謝，必要時也會加入適量「清火」的藥材。此外，許多中藥成分已被研究證實有助於降低膽固醇、血脂，如荷葉、山楂、澤瀉、何首烏等。但要注意的是，每種中藥都有不同的特性，建議由專業的中醫師根據孩子的身體狀況進行調整，以達到最好的效果。

另外，研究顯示雷射針灸是透過調整神經及內分泌功能，除了抑制亢進食慾、抑制胃腸消化吸收，也促進代謝增加能量消耗、脂肪分解，沒有侵入性因此孩子接受度較高。除此之外還有針灸、電針、耳穴等的方式，依照不同孩子的情況調整。

（作者為中國醫藥大學附設醫院中醫部醫師）

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