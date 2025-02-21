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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》拳擊玩家防「拳擊手骨折」醫：嚴重恐變形

2025/02/21 17:07

不少人熱愛拳擊，然施力不甚恐引發骨折。（圖取自PhotoAC）

不少人熱愛拳擊，然施力不甚恐引發骨折。（圖取自PhotoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「拳擊」這項運動近年熱絡起來。只是不論是練拳不慎，或是盛怒之下用力捶牆，都有可能導致骨折。

郵政醫院關節重建中心醫師曾柏凱在粉專「骨科微創治療 曾柏凱醫師 aka 骨科布麋鹿」表示，他曾收治一名男子，診察發現「小指掌骨骨折」。當事人嘴上說是在練拳擊造成，然他猜測很可能是在盛怒之下用力捶牆造成。

曾柏凱說明，人體構造中，比較堅硬、能受力的骨頭位在食指、中指。如果出拳時打擊位置不對，就算是專業的拳擊手也可能會骨折，更別說是徒手捶牆的人。同時他提醒，許多業餘玩家因為姿勢不正確，受傷的機率比職業選手還高！常見的運動傷害包括：

●手腕扭傷：出拳時手腕未固定，導致過度伸展或扭曲。

●肩膀拉傷：過度出拳、姿勢錯誤，造成肩部肌群受傷。

●拳擊手骨折（第五掌骨骨折）：俗稱「拳擊骨折」；多發生於小拇指下方的掌骨。

拳擊手骨折是怎麼來的呢？曾柏凱說明，「施力錯誤」是很大關鍵。當拳頭擊中目標時，正確的發力應該集中在食指與中指，讓力量沿著前臂骨骼傳遞，減少手部壓力。但許多初學者因為拳頭握法錯誤或擊打角度偏掉，讓力量落在無名指與小拇指，導致第五掌骨骨折，影響抓握力，嚴重甚至會導致手部變形。

治療上，曾柏凱說明，我們也會視骨折程度決定。如果是輕度位移：透過石膏或支架固定4到6週，搭配復健可漸漸恢復；嚴重錯位或關節受影響就可能需要透過手術復位來處理。盡早治療可避免演變成慢性疼痛，或是讓關節活動力受限。⠀

曾柏凱提醒，不論是拳擊運動還是氣到捶牆，正確的施力與防護最重要！建議拳擊愛好者學習正確出拳技巧，並使用適當護具（如護手綁帶與拳套），才能享受運動樂趣，遠離運動傷害。

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