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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》結紮後反悔 醫：費用高且恐難如願自然受孕

2025/02/21 21:27

近年不少男性名人宣布結紮，然醫師提醒，結紮後若反悔，代價高昂。（圖取自shutterstock）

近年不少男性名人宣布結紮，然醫師提醒，結紮後若反悔，代價高昂。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年大家對於「結紮」一事耳熟能詳，不少網紅親自嘗試並拍影片解說。顧家醫療總院長顧芳瑜提醒，結紮雖然簡單且費用不高，然以後若想重新接通輸精管，不僅手術費用高，且也不一定能自然受孕。

現代人結紮的原因很多，有些人為了避免避孕的麻煩而選擇結紮，但也有人因為婚姻變數或再婚的需求，希望能夠恢復生育能力。顧家醫療總院長顧芳瑜提醒，結紮雖然是個簡單的手術，費用也不高，但如果事後想要重新接通輸精管，不僅手術費用昂貴，還可能無法如願自然受孕。因此，建議民眾在手術前應該要深思熟慮。

顧芳瑜表示，診所遇到衝動結紮後又希望重接輸精管的案例還不少，原因大多與再婚或配偶的生育需求有關。 例如有些患者因為結紮後再婚，而新的配偶年紀輕且想要孩子，就會考慮輸精管重接手術。顧芳瑜指出，雖然男性不像女性會隨著年齡逐漸喪失生育能力，但是精蟲的品質、活動力或數量仍然會隨著年紀增加而受到影響。

而且輸精管重接手術除了費用高昂之外，重接後自然受孕的機率仍然會受到妻子年齡與健康狀況的限制。他就曾經勸退一名病人，因為這位病人的太太已經 38 歲，自然受孕機率有限，建議他不如考慮人工生殖還更有效率，以免徒增花費與心理壓力。

顧芳瑜也提醒，雖然結紮被認為是一種高效的避孕方式，但仍然有千分之三的失敗率，因為輸精管有可能會自行重新接通。他分享提到，曾有位家有三寶的爸爸來做結紮手術，一開始有遵照醫囑排空大約 30 次精液，並且在 3 個月後檢驗精蟲數量，大約只剩下十幾隻，但仍然建議他要完全排空後才能不避孕。然而，這位患者嫌麻煩，當天晚上回去就沒有避孕，結果 3 個月後回診說太太懷孕了。經過檢驗發現，這位患者的輸精管已經自行重新接通，而且精蟲的生命力更強，最後只好生下第四個孩子後再做一次結紮手術。

顧芳瑜表示，如果真的想要結紮就千萬不要抱著僥倖的心態，應該要遵照醫囑確認完全沒有懷孕的可能性之後才能夠進行性行為。他也建議結紮手術不應該倉促決定，應該要充分考慮未來生育需求與人生規劃。如果有生育需求，除了輸精管重接之外，也可以評估人工生殖等其他方式，節省成本與風險，避免日後因為一時的衝動付出高昂的代價。

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