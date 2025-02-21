護理同行 健康隨行！全國護理師公會23日於碧潭健行

風景優美的碧潭風景區。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕中華民國護理師護士公會全國聯合會為促進20萬會員的身心健康及壓力調適，23日（日）將在新北市碧潭舉辦「健康台灣 全國護理健走日」，新北市護理師護士公會理事長吳秋鳳指出，護理師工作需要輪班，不規律作息及長時間的工作，承受巨大心理壓力，希望護理人員能重視自己的健康，愛自己也愛家人。

擔任台北慈濟醫院護理部主任的吳秋鳳指出，新冠疫情後，護理師持續流失，引發各界重視，去（2024）年才有些緩解。護理師離職原因涵蓋許多面向，諸如為了緩解長期以來的工作壓力、工作環境的不友善如病人、家屬的不當要求，以及薪資比較及家庭照顧等。

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她指出，國家政策在這兩年提出許多討論，除去年提供夜班獎勵金外，也包含四大政策的提出，包括護病比獎勵金、友善工作職場的創造、臨床輔導老師的建立等，希望且相信在國家政策支援、醫院經營者及護理團體共同努力下，將會對人力改善有很大的幫助，以台北慈濟醫院來說，去年的護理人力即有上升，離職率也有下降。

吳秋鳳說，在醫院實務上，必須努力營造友善職場，合理調整護理薪資，藉由各種多元對談，讓護理師感受到醫院的重視，共同營造友善環境。

吳秋鳳認為，大家都是對護理有一份想法及熱忱才會選擇這條路，護理是一生的志業，希望無論是在職、新進同仁，或是想從事護理工作的學子都能保持初心，安心、用心、靜下心在護理領域發揮良能。

主辦單位表示，選定昔為「台灣八景十二勝」之一的碧潭風景區，為此次新北護理健康大步走地點，設計融入健康永續ESG理念的健走路線與推廣低碳旅遊，活動也將計算活動碳足跡，於活動後分享健走碳足跡成果。

新北市護理師護士公會理事長、台北慈濟醫院護理部主任吳秋鳳。（記者翁聿煌攝）

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