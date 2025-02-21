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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》「4壞習慣」降低免疫力！營養師：壓力大入列

2025/02/21 12:19

張珮蓁說，傷害免疫力的壞習慣有：精緻糖分攝取過量、長期飲食失衡、慢性壓力、睡眠不足；圖為情境照。（圖取自freepik）

張珮蓁說，傷害免疫力的壞習慣有：精緻糖分攝取過量、長期飲食失衡、慢性壓力、睡眠不足；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近氣溫又下降了，加上流感來勢洶洶，你曾覺得已經很小心防疫了，還是不小心感冒？營養師張珮蓁在臉書專頁「Patty營養師 陪你一起吃」發文分享傷害免疫力的壞習慣：精緻糖分攝取過量、長期飲食失衡、慢性壓力、睡眠不足，都會削弱免疫系統。

傷害免疫系統4行為

●過量糖分：經常攝取過量的甜食，會干擾免疫系統，降低白血球的抗感染能力，讓病毒容易趁虛而入。甜點、含糖飲料喝太多，不僅讓血糖飆升，還會降低免疫細胞的工作效率，抵抗力一再下降。

●長期飲食失衡：長期缺乏蛋白質、必要的脂肪酸，會削弱免疫力。

●壓力大到失控：長期處於高壓狀態，壓力荷爾蒙會抑制免疫反應，久而久之，抵抗力就會悄悄下降，讓病毒輕易突破防線。

●睡眠不足：長期睡眠少於6小時，常熬夜或睡不飽，讓身體得不到足夠的修復時間，免疫功能及防禦力自然削弱。

營養師說，飲食均衡衡是免疫力的基礎，可多補充維生素Ｃ，選擇低糖水果、天然堅果；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，飲食均衡衡是免疫力的基礎，可多補充維生素Ｃ，選擇低糖水果、天然堅果；示意圖。（圖取自freepik）

提升免疫力的方法

●減少糖分攝取，選擇低糖水果、天然堅果平衡營養、穩定血糖，還可以減少免疫負擔。

●每天確保7-9小時的深層休息，給免疫細胞充足的修復時間。

●培養穩定情緒的方法，像是運動、深呼吸或冥想，釋放壓力放鬆心情，幫助身心保持最佳狀態，提升免疫系統的應對能力。

●飲食均衡衡是免疫力的基礎，可多補充富含維生素Ｄ（蛋黃、乾香菇、鮭魚）、維生素Ｃ（芭樂、番茄、柑橘類），及鋅（牡蠣、南瓜子、雞蛋）等有助免疫力的食物。

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