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健康 > 杏林動態

新北醫消聯隊奪亞洲EMS冠軍 力克6國展城市救護力

2025/02/21 11:39

新北市消防局救護菁英組隊，赴泰國參加2025年亞洲區緊急救護年會（2025 The 7th EMS ASIA Thailand），新北市代表隊陳孟昇等4名高級救護技術員（EMTP）及指導醫師葉忻慈（左三）聯手於「Asian EMS Competition」救護競賽中，力克六國十三支勁旅勇奪亞洲冠軍，為台灣爭光；圖為AAEMS秘書長Sattha Riyapan（右三）頒獎給新北隊。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局救護菁英組隊，赴泰國參加2025年亞洲區緊急救護年會（2025 The 7th EMS ASIA Thailand），新北市代表隊陳孟昇等4名高級救護技術員（EMTP）及指導醫師葉忻慈（左三）聯手於「Asian EMS Competition」救護競賽中，力克六國十三支勁旅勇奪亞洲冠軍，為台灣爭光；圖為AAEMS秘書長Sattha Riyapan（右三）頒獎給新北隊。（記者吳仁捷翻攝）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局派出高級救護員及指導醫師等16名緊急救護菁英組隊，代表台灣遠赴泰國參加2025年亞洲區緊急救護年會 （2025 The 7th EMS ASIA Thailand ），新北市代表隊陳孟昇等4名高級救護技術員（EMTP）及指導醫師葉忻慈在亞洲緊急救護競賽「Asian EMS Competition」中，力克6國13支勁旅，勇奪亞洲冠軍，展現城市救護實力，為台灣爭光。

今年度亞洲區緊急救護年會（2025 The 7th EMS ASIA Thailand） 由泰國緊急醫療救護協會主辦，18日至20日在泰國華欣登場，同時舉辦EMS競賽；台灣新北隊迎戰亞洲區台灣、泰國、日本、香港、菲律賓、馬來西亞等6國13支隊伍，新北代表隊由9位（EMT-P）高級救護技術員、搭配6名指導醫師等15名到院前緊急救護高手組成教官團及選手，眾人自發性組隊參賽，利用休假時間自主練習。

新北消防EMS隊由指導醫師葉忻慈及清水分隊隊員陳孟昇、羅祐旻、土城分隊隊員林麟、泰山分隊隊員吳柏霆等高級救護技術員等五人代表參賽；競賽分為3個情境階段，各隊在每階段需分配參賽選手，每位選手須參加2個階段，考驗著團隊領導指揮能力，模擬仿真救護現場場景，也驗證選手面對大量傷病患處置應變能力，每位參賽者在極短時間內，展現高度臨場反應性及全方位處置能力，讓緊湊競賽極具挑戰性和教育意義。

新北市政府參事黃德清表示，新北市多年來重視緊急救護政策，新北市消防局擁有全國最多573位高級救護技術員，不斷精進提升救護技術能力，也與各急救醫院跨機構密切合作，串起到院前後生命之鏈，組成綿密緊急醫療救護網，OHCA康復出院率從2000年3.1%，到2024年大幅提升至11.68%，累計救活2647人，持續守護市民的安全。

消防局長陳崇岳表示，新北醫消團隊獲得國際亞洲救護冠軍，展現新北消防於緊急救護專業堅強實力，救護菁英在國際舞台上大放異彩，為新北爭光，更提升台灣在國際的能見度，給自身、團隊最大肯定及鼓勵，未來持續提升全市緊急醫療救護服務品質。

新北市消防局救護菁英組隊，赴泰國參加2025年亞洲區緊急救護年會（2025 The 7th EMS ASIA Thailand），勇奪亞洲緊急救護EMS冠軍，為台灣爭光；圖為全團賽後合影。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局救護菁英組隊，赴泰國參加2025年亞洲區緊急救護年會（2025 The 7th EMS ASIA Thailand），勇奪亞洲緊急救護EMS冠軍，為台灣爭光；圖為全團賽後合影。（記者吳仁捷翻攝）

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