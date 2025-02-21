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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

年輕女學子校園嘔吐無力 緊急後送台灣搶命

2025/02/21 11:31

澎科大女學子校園想吐，送醫後判斷為非創傷腦出血，緊急後送台灣搶命。（凌天航空提供）

澎科大女學子校園想吐，送醫後判斷為非創傷腦出血，緊急後送台灣搶命。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖科技大學是澎湖最高學府，學生來自台灣各地，為了享有機票優惠，多數都會遷籍澎湖，同樣也享有後送醫療免費的福利。昨（20）日1名年僅19歲的女學子，因在校園嘔吐無力倒下，緊急送醫，經醫師判斷為非創傷性腦室出血，緊急申請澎湖駐地直昇機，連夜後送病人前往高雄醫學院搶命。

病患為澎科大學生，昨日中午在學校表示想吐，至廁所後無力倒下，同學通報學校及校護，評估後由119救護車，送往衛生福利部澎湖醫院急診，急診給予各項檢查後發現患者左側IVH，無法進一步檢查及治療，申請空審中心後送回台灣治療。

空審中心核准後，由澎湖駐地醫療直昇機凌天航空執行任務，因為家屬在高雄，由澎湖醫院接送病患前往高雄醫學院，全程由同學陪同。因澎湖駐地醫療直昇機以服務澎湖縣民為主，後送醫療免費，其他縣市及外籍勞工必須自費搭乘，女學生已入籍澎湖，因此享有免費服務。

腦出血又稱腦內出血、出血性中風，是指腦組織、腦室或者兩者同時突然出血。當患者腦出血時可能會伴隨有頭痛、輕偏癱、嘔吐、癲癇發作、意識水平下降和頸部僵硬、發熱等症狀。通常症狀會隨著時間的推移而惡化。 造成腦出血的原因包括創傷性腦損傷、腦動脈瘤、動靜脈畸形和腦腫瘤。 必須採取血壓控制、手術、腦室外引流等醫療措施，每年每10,000人會出現2.5個病例，年輕病患更是少見。

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