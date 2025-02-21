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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》肉桂正確吃抗發炎 專家：這些人不宜！孕婦上榜

2025/02/21 16:05

不少人害怕肉桂的氣味，若能正確時用肉桂，對身體益處不少。只是專家也提醒，肉桂屬「大熱」，孕婦等人須先向醫師諮詢後斟酌食用。（圖取自PhotoAC）

不少人害怕肉桂的氣味，若能正確時用肉桂，對身體益處不少。只是專家也提醒，肉桂屬「大熱」，孕婦等人須先向醫師諮詢後斟酌食用。（圖取自PhotoAC）

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健康網》「肉桂」抗寒好選擇！ 可做成「3飲食」暖身

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕歐美常見香料「肉桂」經常在餅乾或咖啡等點心中見到，不少人對於其味道感到排斥，卻有很多人喜愛。中醫師說明，肉桂具有促進血液循環，調節血糖等功效，但因為肉桂屬「大熱」，若是孕婦或月經不正常，有慢性病者須向醫師諮詢後斟酌食用。

馬來西亞美里中醫師公會顧問許志緯在粉專「本草opaa的大咖白袍報社」表示，肉桂是一種屬性「大熱」的本草，功效有：

●促進血液循環：補陽氣，改善手腳冰冷、氣血循環狀況。

●溫中散寒：能趕走脾胃虛寒，有助改善某些消化不良、胃痛等。

●調節血糖：部分研究顯示肉桂可幫助穩定血糖。

●抗菌抗發炎：含有肉桂醛（Cinnamaldehyde）、具有抗菌、抗發炎特性，有助於提升免疫力。

●抗氧化：富含多酚類抗氧化物質，幫助減少自由基損傷，延緩老化。

在粉專「本草opaa的大咖白袍報社」表示，若正確使用，每天吃2到3克，也會有不錯的保健功效。不過也有由於他大熱的屬性，容易上火、愛生氣、長痘痘、便祕，陰虛睡覺容易失眠、盜汗、潮熱、月經不正常、孕婦、或有特殊慢性病者，需問過醫師再食用會更安全。

許志緯表示，常見的肉桂又分：

●清化桂：廣西清化出產，非常香。桂皮醛、揮發油含量較高。多用於中藥配藥與高端茶飲。

●錫蘭肉桂：較溫和，有點甜甜的，含桂皮醇較多，桂皮醛含量低。常用於西式甜點、咖啡、奶茶。

●印尼桂：氣味濃郁，桂皮醛含量適中，適合用在醃漬料理、香料用途。

●越南桂：桂皮醛含量最高，辛辣味重，刺激性強、少量用於中藥配藥。

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