健康網》「肉桂」抗寒好選擇！ 可做成「3飲食」養生

薛曉晶說，肉桂還可以做成紅棗薑母奶茶、肉桂水梨湯、肉桂燕麥粥等暖身飲食；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了禦寒保暖，可以透過溫補食材，提升身體的抗寒能力，同時調節能量代謝。薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，在寒冷的天氣裡，肉桂不僅有助於保暖，還能促進代謝，是冬季的理想調味選擇。肉桂薑茶有溫補特性，暖胃又抗寒，還可以做成肉桂紅棗薑母奶茶、肉桂水梨湯、肉桂燕麥粥等暖身飲食。

禦寒飲食

●羊肉、雞蛋：高蛋白質食物引起攝食產熱效應（DIT），增強熱量消耗和能量代謝。

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●薑湯：溫暖脾胃、促進血液循環、提升身體溫度。

●肉桂：研究顯示，肉桂能刺激棕色脂肪組織 （BAT），促進脂肪分解與能量代謝，增加非顫抖性生熱，幫助身體耐寒。

●黑枸杞、紫薯：富含花青素的食物都可以，因花青素能促進代謝功能，可提高體表溫度。

薛曉晶說，紫薯富含花青素，而花青素能促進代謝功能，可提高體表溫度；示意圖。（圖取自freepik）

肉桂的特殊作用

薛曉晶指出，研究發現，肉桂提取物在寒冷環境中可以，刺激棕色脂肪，促進脂肪燃燒和熱量產生；提高體溫與能量代謝，幫助改善耐寒能力；增強脂肪分解，對於能量供應與體溫維持，具有重要作用。

肉桂紅棗薑母奶茶

材料：薑片1斤、紅棗10顆、肉桂1小段、黑糖適量、鮮奶。

做法：將所有材料用水煮30分鐘，趁熱飲用，去掉食材後為肉桂薑母茶。若其與鮮奶1:1調勻，即為肉桂薑母奶茶。

肉桂水梨湯

材料：梨1顆、肉桂1小段、冰糖適量。

做法：梨切塊與肉桂同煮，甜潤暖身。

薛曉晶提到，桂皮雖好，但攝取宜適量，特別是懷孕婦女、有肝腎問題的人，應諮詢醫生；示意圖。（圖取自freepik）

肉桂燕麥粥

材料：燕麥50克、肉桂粉1/4茶匙、牛奶或植物奶。

做法：燕麥煮熟後加入肉桂粉，簡單健康。

小提醒

薛曉晶提到，桂皮雖好，但攝取宜適量，特別是懷孕婦女或有肝腎問題的人應諮詢醫生。天冷時，保持足夠的熱量攝取，加強保暖，但要避免高脂、高糖食物。讓我們用溫暖的飲食，保護身體健康，輕鬆迎接新的一年！

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