健康網》更年期不適有解！中醫4大體質調理

中醫師指出，更年期典型症狀為潮熱盜汗、失眠煩躁等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕更年期是每位女性都會經歷的自然階段，但潮熱盜汗、失眠煩躁等症狀，往往讓人困擾不已。翰醫堂中醫診所在臉書專頁指出，更年期期間分為4種情形，腎陰虛型、心腎不交型、腎虛肝鬱型、脾腎兩虛型。依據不同體質進行調理，能夠幫助身體恢復平衡，順利度過這段轉變期。

翰醫堂中醫診所分享更年期4類型症狀。

●腎陰虛型：常見的症狀包括潮熱盜汗、口乾舌燥、手足心熱、皮膚乾燥搔癢，甚至會有關節痠痛的情況。此類體質需要滋陰養腎，可服用六味地黃丸或左歸丸來補足腎陰，減輕不適感。

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●心腎不交型：常見症狀為失眠健忘、心悸煩躁，並伴隨絕經前後烘熱汗出、心煩不寧、多夢易驚等問題，讓人感到極度不安。此時可透過養心安神的方式，如服用天王補心丹或甘麥大棗湯。

●腎虛肝鬱型：如果經常感到情緒低落、易怒多疑，甚至經前乳房脹痛，則可能屬於此類，時常月經紊亂、腰痠頭痛，且思慮過多。中醫建議可透過加味逍遙散或一貫煎疏肝解鬱。

●脾腎兩虛型：有腰背涼痛、面色無華、胸悶腹脹、肢倦乏力、食慾不振等症狀，月經表現也可能不穩定，顏色淡黯且量或多或少。此時，應以健脾溫腎為主，如服用四君子湯或參苓白朮散。

中醫補充，除了中藥調理之外，日常的保養也至關重要。飲食應以均衡為主，避免辛辣、刺激性食物，並透過適當的運動來增強體質。此外，每日按摩三陰交、太衝、太溪、內關、神門等穴道，亦能幫助舒緩不適，減輕更年期帶來的困擾。

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