健康網》泌尿科「這病」能免兵役 醫：女性罹患機率是男性10倍

醫師表示，「間質性膀胱炎」可以不用當兵，該疾病好發於40歲左右的中年婦女，女性罹患此病的機率約是男性的十倍。男性只佔很少數的案例；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日有藝人試圖用醫學手法來躲避兵役問題引發熱議，懿安泌尿科診所院長呂謹亨表示，泌尿科中「間質性膀胱炎」可以不用當兵，該疾病好發於40歲左右的中年婦女，女性罹患此病的機率約是男性的十倍。男性只佔很少數的案例。常見的症狀包含：明顯的頻尿、急尿、夜尿，漲尿的時候，恥骨上、下腹部會隱隱作痛，排尿之後才會緩解。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文指出，間質性膀胱炎驗尿並沒有明顯的感染發炎，吃了多種的膀胱過動藥物都沒有效果，有經驗的泌尿科醫師，會將「間質性膀胱炎」納入診斷。間質性膀胱炎常常與骨盆腔疼痛症候群歸類在一起，因為它並非是一種單一病因引起的慢性膀胱疾病，患者的膀胱內壁呈現慢性發炎狀態，這種情況會引起膀胱組織疼痛和不適。

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呂謹亨說，他曾診斷到1位21歲大三男學生，平時就很容易緊張焦慮，常頻尿、急尿，甚至下腹疼痛，尤其考試前症狀更加嚴重，排尿疼痛的情況已經嚴重影響正常生活。檢查過並沒有泌尿道感染的問題，吃了許多頻尿相關的藥物也沒改善。排除了其他可能的問題之後，最後做膀胱鏡診斷為間質性膀胱炎。經過治療後有明顯改善，終於不再那麼焦慮。

間質性膀胱炎治療方式

●第一線治療：保守治療 （如壓力調適、飲食控制）、口服藥物（症狀治療：抗組織胺藥物、三環抗抑鬱藥、口服肝素、抗乙醯膽鹼藥物、非類固醇消炎的止痛藥）、膀胱水擴張術、潰瘍切除術。

●第二線治療：膀胱內灌注（玻尿酸、肝素、特殊藥物等）。

●第三線治療：肉毒桿菌素注射、經皮電刺激術。

●第四線手術治療：膀胱成形、膀胱切除手術，破壞性大，是萬不得已的手段

呂謹亨提到，現在還有一些新的治療方式包含：膀胱內生長因子灌注、PRP高濃度血小板活性血漿注射、低能量震波治療等，在某些病患身上可以看到顯著的幫助。

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