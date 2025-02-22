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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》3姿勢GG易骨折！醫：「火車便當」被點名

2025/02/22 21:30

醫師說，當GG過度彎折，會伴隨劇烈疼痛，外觀腫脹、瘀青、彎曲，或像茄子般腫大；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師說，當GG過度彎折，會伴隨劇烈疼痛，外觀腫脹、瘀青、彎曲，或像茄子般腫大；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有將近80%的GG骨折，是性交導致。泌尿科醫師黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文表示，有3個姿勢容易導致陰莖骨折，分別是女上位、站立位，以及背後式。若不慎受傷時，務必於48小時內前往急診就醫，切勿自行嘗試矯正或施壓，錯過黃金治療期，可能導致勃起功能障礙、永久彎曲！

高危險3姿勢

●騎馬打仗（女上位）：由女方控制運動節奏和深度時，如果發生滑脫後重壓，勃起中的陰莖，可能因直接受力而斷裂。

●火車便當（站立位）：站立時抱起對方，角度稍有偏差或支撐不穩，就可能讓陰莖過度彎曲，尤其在浴室，滑倒風險很高，更需要謹慎小心。

●老漢推車（背後式）：女方背對男方，這種姿勢因角度特殊，陰莖不正常彎曲的機率更容易增加，稍不注意就可能造成傷害！

骨折原因與症狀

黃冠鈞指出，雖然陰莖內沒有骨頭，但「骨折」通常指的是陰莖海綿體，因外力而導致白膜破裂的情況。當GG過度彎折，聽到一聲清脆的「啪」、勃起迅速消退，伴隨劇烈疼痛，外觀腫脹、瘀青、彎曲，或像茄子般腫大。

及早治療降後遺症

黃冠鈞說，檢查後如未傷及海綿體，症狀較輕微，外觀也無瘀血腫脹，服用消炎止痛藥物即可。但仍要確實停機6週，讓患部自行痊癒，避免二次受傷；若傷勢較嚴重，需透過手術清除血塊，及修復破損的白膜，越早治療修復，越能降低後遺症發生的機率。

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