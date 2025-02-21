健康網》用Threads好累？ 心理師：避免被過度影響4招

心理師發現，Threads的演算法容易製造對立，而大腦其實不擅長於處理過多的衝突，才會讓人覺得看Threads好累；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臉書讓你跟同溫層交流，Threads上卻頻頻看到讓你「不舒服」的串文，甚至開始與網友起爭執？諮商心理師蘇琮祺發現Threads的演算法容易製造對立，而大腦其實不擅長於處理過多的衝突，才會讓人覺得看Threads好累。想保護自己避免受到社群媒體的過度影響，要意識到自己被影響、主動選擇資訊來源、適時減少使用時間、避免過度比較，就能航行在數位海洋上，同時保護好自己的心靈。

蘇琮祺在臉書專頁「蘇琮祺 諮商心理師」分享，他在Threads發一篇心理師倫理的相關貼文，立刻就有人留言「這是不是gaslighting（煤氣燈效應）」、「你這句話就讓我PTSD（創傷後壓力症候群）了」，這些用語似乎在年輕族群中非常流行，但看在中生代心理師的眼中，心底卻充滿了焦慮「我到底是該跟他們解釋，還是就算了不要回應？」，隨後發現有300字數限制，決定作罷。

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蘇琮祺表示，統計顯示，臉書這幾年的使用者年齡層明顯提高，年輕族群早轉戰IG、TikTok，現在則是大量湧入Threads，某種程度上也代表世代之間的數位落差。當不同年齡層的人使用不同的平台，彼此之間的對話機會就會減少，甚至可能導致誤解。例如：年輕人可能覺得長輩「跟不上潮流」，而長輩則覺得年輕人「用詞浮誇」，其實都是因為彼此的社群語言正在改變，而不同平台所提供的溝通模式也大相徑庭。

年輕人可能覺得長輩「跟不上潮流」，而長輩則覺得年輕人「用詞浮誇」，其實都是因為彼此的社群語言正在改變；圖為情境照。（圖取自freepik）

社群媒體如何影響心理狀態

蘇琮祺說，在心理學上「資訊環境」會影響一個人的思維方式與情緒。例如：長期待在同溫層的人，容易強化自己的觀點，產生確認偏誤，甚至對不同意見的人產生排斥；而長期暴露在對立資訊中的人，則可能變得更加焦慮、憤怒，甚至覺得世界變得更混亂。

蘇琮祺提到，「社群比較心態」也是一個常見的問題。Threads這類的平台因為內容更新速度快，容易讓人不自覺地與他人比較，進而產生焦慮。例如：看到別人的生活過得很好，就會懷疑自己是不是太遜？看到別人發表犀利的觀點，可能會擔心自己的想法不夠有深度。這些心理影響，除了源自網路公司的成癮設計之外，也來自於我們對社群媒體的使用習慣。

Threads這類的平台因為內容更新速度快，容易讓人不自覺地與他人比較，進而產生焦慮；圖為情境照。（圖取自freepik）

保護自己 避免被社群媒體影響

●意識到演算法的影響：當你發現自己的情緒因為社群媒體變得焦躁、憤怒時，先停下來想一想，這真的是你的真實感受？還是被推送的內容影響了你的情緒？

●主動選擇資訊來源：不要只依賴演算法推送的內容，試著主動關注不同立場的資訊，避免陷入同溫層或過度對立的資訊環境。

●適時減少使用時間：當你覺得社群媒體帶來的負面情緒多於正面情緒時，不妨試著減少使用時間，給自己一些數位排毒的機會。

●避免過度比較：記住社群媒體上的生活往往只是片段，不是全部。與其拿自己與別人比較，不如專注在自己的成長上。

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