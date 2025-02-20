健康網》心理問題不會自己好起來！ 心理師授3招助孩子學會情緒管理

心理師指出，家長須以身作則、創造對話機會、鼓勵挑戰與成長，讓孩子在學會情緒管理的過程中，不斷挑戰和提升自己；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當聽到長輩或旁人說：「孩子心理問題，長大就會自己好了。」您是認同此說法？還是存疑呢？臨床心理師黃閎新提醒，如果孩子在成長過程中沒有學會處理情緒，問題就會越來越大。面對此問題，家長須以身作則、創造對話機會、鼓勵挑戰與成長，讓孩子在學會情緒管理的過程中，不斷挑戰和提升自己。

台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」指出，心理健康需要培養，問題不會自己跑掉，孩子的心理健康尤其如此，他們的情緒管理、壓力應對能力，都是需要從小一點一滴學習和練習的。

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黃閎新表示，孩子需要在安全的環境中學習如何面對挫折、表達情緒和解決問題。這不僅能幫助他們心理健康，更能讓他們在未來的生活中更加自信和堅韌。同時他也分享建立孩子心理健康的3要點。

以身作則

孩子最好的老師是父母。如果我們能在情緒上以健康的方式應對，例如以孩子可以理解的方式，分享自己為什麼心情不好，又是如何面對這種感受，孩子就有機會從中學到如何處理自己的情緒。

創造對話機會

與孩子多聊聊，幫助他們用語言表達感受。問他們：「今天有沒有什麼好玩的事？」或是「我看到你好像很難過，需要幫忙嗎？」這不僅能更了解孩子的內心，也能讓孩子學會傾訴。

鼓勵挑戰與成長

讓孩子在小挫折中學習，而不是每次都幫他們解決問題，例如面對孩子求助，有時候可以反問孩子該怎麼辦。每一次成功面對挑戰，都是他們成長的重要里程碑。

黃閎新說明，心理健康也是一次自我挑戰的旅程，孩子在學會情緒管理的過程中，也是在挑戰和提升自己。這不僅僅是治療問題，更是讓他們為未來的人生打下堅實的基礎。心理健康問題不會自己好，但可以透過學習變好。

黃閎新強調，如果發現孩子在情緒上出現問題，不要忽視，也不要過度等待。與其相信「長大會好」，不如帶他們來找專業的心理師或醫生，一起尋找解決之道。

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