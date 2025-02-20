健保擴大給付 20萬名慢性腎病與心衰竭患有望延緩洗腎

高醫腎臟內科主治醫師邱怡文、健保署署長石崇良、中華民國心臟學會秘書長謝宜璋（左至右）指出，SGLT2抑制劑可望協助病友延後長達26.6年才進入洗腎，今年3月1日起，健保將擴大給付。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣有「洗腎王國」之稱，由於早期慢性腎臟病無明顯症狀，近6成患者發現時已是第3期，為幫助更多患者延緩病程，健保署將從今（2025）年3月1日起擴大給付SGLT2抑制劑，研究顯示，及早使用這項藥物，可望延後長達26.6年才進入洗腎，預計可造福20萬名尚未進入透析的慢性腎臟病患者及心衰竭病友。

健保署署長石崇良指出，過去大家都有台灣是世界洗腎最多的「洗腎王國」印象，不過隨著新藥發展，今年3月1日起，健保將擴大給付SGLT2抑制劑，除適用糖尿病，也擴充給付腎絲球過濾率（eGFR）介於25-60ml/min/1.73㎡間的慢性腎病患，及左心室射出分率（LVEF）介於41-49%的慢性收縮心衰竭患者。

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石崇良強調，這次擴大給付，要求病患須加入相關共同照護網，希望民眾不只是規則服藥，也要調整飲食、生活習慣，達到最佳效益，預估約15萬至20萬人受惠，健保每年挹注藥費約16億至18億元。

台灣約有273萬名慢性腎臟病患者，平均每8人就有1人罹病，但有超過8成未接受治療。台灣腎臟醫學會監事、高醫腎臟內科主治醫師邱怡文指出，正常eGFR約100-120ml/min/1.73㎡，數值越低代表腎功能越差，且許多患者往往等到出現「蛋白尿」，也就是俗稱的「泡泡尿」才就醫，這時腎功能通常已降至45-59ml/min/1.73㎡， 代表病程進入第三期甚至更嚴重，若未及時治療，恐加速邁向洗腎階段。

邱怡文說，SGLT2抑制劑透過抑制腎臟對葡萄糖的再吸收，增加尿液排糖量，達到血糖控制效果，研究顯示，若能及早使用，可望延後慢性腎病患者進入洗腎的時間長達26.6年。

慢性腎病不僅影響腎臟，還大幅增加心血管疾病風險。中華民國心臟學會秘書長謝宜璋表示，統計顯示，每兩位心衰竭患者中，就有一位同時罹患慢性腎臟病，且洗腎風險是一般人的2.4倍，SGLT2抑制劑不僅能改善心衰竭症狀，更可減緩腎功能衰退速度達4倍，為病友提供更全面的治療選擇。

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