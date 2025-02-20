健康網》流感別吃6飲食！營養師：麻油和「它」被點名

營養師說，流感期間身體處在發炎狀態，要避免吃花生、甜食、酒類、炸物、辣椒、麻油等飲食；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期流感旺季，很多人都出現了流感的不適症狀，像是發燒、頭痛、肌肉酸痛、咳嗽、疲倦、腹瀉等。營養師黃品瑄在臉書專頁「營養師品瑄」發文表示，流感期間身體處在發炎狀態，要避免吃花生、甜食、酒類、炸物、辣椒、麻油等飲食；多吃含鋅、維生素C、Omega-3脂肪酸，及蛋白質食物。

注意事項

黃品瑄說，飲食上務必避開，會加劇發炎狀況的食物，還有平時養護好身體的保護力，也是很重要的！為了預防流感，她建議大家，「每年接種1次」流感疫苗，以及多吃一些增強免疫力的食物。

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防流感 增免疫

●蛋白質：可維持免疫力、修補受損組織，可吃雞肉、雞蛋、豆類等食物。

●含鋅食物：幫助傷口癒合、抑制病毒活性，可吃海鮮、牛奶、堅果等食物。

●維生素C：提升身體免疫力、幫助修護細胞，可吃芭樂、菠菜、奇異果等食物。

● Omega-3脂肪酸：強化免疫系統、抗氧化和發炎，可吃鮭魚、鯖魚等食物。

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營養師說，維生素C能提升身體免疫力，幫助修護細胞，可吃芭樂、菠菜、奇異果等食物；示意圖。（圖取自photoAC）

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