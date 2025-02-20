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連日低溫！捐血意願降 南部Ｏ型血庫存告急
〔記者許麗娟／高雄報導〕連日低溫降低民眾出門捐血的意願，加上農曆年後醫療需求大增，導致南部地區血庫之庫存量告急，其中O型血僅剩3.3天存量，高雄捐血中心呼籲民眾踴躍出門捐血。
農曆年後大型手術與緊急救治病例增加，使得醫院血庫消耗迅速，再加上氣溫低影響民眾捐血意願，南部各捐血站血源不足。高雄捐血中心整體庫存僅剩約4天，O型血更只剩3.3天，即使從外縣市調撥支援，仍無法滿足每日穩定供應的需求。
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高雄捐血中心表示，由於血液無法人工製造，唯有透過熱心民眾捐血，才能確保醫療體系正常運作，呼籲嘉義、台南、高雄、屏東、台東及澎湖的民眾，若符合捐血條件，可撥空至附近的捐血站或捐血車捐血，同時提醒，注射流行性感冒疫苗，若無發燒或其他不適症狀，即可捐血。若罹患流感，則須自痊癒日起暫緩捐血14天，曾服用感冒相關藥物，亦請停藥14天後再捐血。
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