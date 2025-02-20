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健康網》膝關節卡卡、腫痛當心半月板損傷！ 醫揭常見4症狀

2025/02/20 15:46

醫師分享半月板損傷常見4個症狀，膝蓋疼痛不適、腫脹僵硬、活動受限和不穩定感；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享半月板損傷常見4個症狀，膝蓋疼痛不適、腫脹僵硬、活動受限和不穩定感；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「膝蓋受傷」並非運動員或藍領勞工專屬。您的膝蓋是否常常感到不舒服，走路或運動時覺得膝蓋怪怪的？小心是半月板損傷的緣故！板橋原力復健診所主治醫師王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」及網頁發文表示，半月板損傷是膝關節內部軟骨組織受傷，導致膝蓋出現疼痛、腫脹僵硬、活動受限和軟掉的狀況。

王竣平指出，半月板是位於膝關節內的2塊C形軟骨，它們的作用是緩衝壓力、穩定關節，當我們運動或不小心扭傷時，半月板可能會被撕裂或損傷。半月板損傷的原因多半分為急性創傷慢性磨損。急性創傷常見於運動中，比如打籃球時突然轉身或足球比賽中被踢到膝蓋；慢性磨損則多發生在年紀較大的人身上，是長期使用和老化的結果。

半月板損傷常見4原因

1.運動傷害：這是最常見的急性損傷原因，在進行需要快速轉向或突然停止的運動時，如籃球、足球或網球，膝關節可能會受到過度扭轉，導致半月板撕裂，或是現在流行的重訓，在膝蓋已經力竭時若還是一直扭轉膝蓋，也容易造成半月板受傷。

2.退化性改變：隨著年齡增長，半月板會逐漸退化變薄，失去彈性。這種情況下，即使是輕微的扭傷或日常活動也可能造成損傷，退化性損傷通常發生在40歲以上的人群中。

3.不當姿勢：長期保持不正確的姿勢，如經常彎腰搬重物或長時間蹲姿工作，會增加膝關節的壓力，提高半月板受損的風險，改善工作和生活中的姿勢很重要。

4.過重負荷：體重過重會給膝關節帶來額外壓力，肥胖不僅增加了急性損傷的風險，還會加速半月板的磨損，保持健康體重對於預防半月板損傷非常重要。

醫師提醒，體重過重會加速半月板的磨損，因此，保持健康體重對於預防半月板損傷非常重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，體重過重會加速半月板的磨損，因此，保持健康體重對於預防半月板損傷非常重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

半月板損傷4症狀

1.疼痛和不適：膝關節會感到疼痛，尤其是在負重或彎曲時。疼痛的位置通常在膝蓋內側或外側，有時還會延伸到大腿後側。輕微活動就可能引發疼痛，嚴重影響日常生活。

2.腫脹和僵硬：受傷的膝蓋可能會出現明顯腫脹，有時還會感到發熱。早晨起床或久坐後站起來時，膝關節會感到特別僵硬，需要一段時間才能恢復正常活動。

3.活動受限：因為疼痛和腫脹，膝關節的活動範圍會受到限制。可能無法完全伸直或彎曲膝蓋，有些人還會感到膝蓋「卡住」或「鎖住」的感覺，影響正常行走。

4.不穩定感：損傷的半月板無法正常發揮穩定關節的作用，因此會感覺膝蓋不穩，走路時可能會有「膝蓋要滑出去」的感覺，嚴重時甚至可能導致膝蓋突然「軟掉」。

半月板受傷4處理方式

1.輕度損傷的初期處理：當你懷疑自己的半月板受傷時，首先要遵循RICE原則：Rest（休息）、Ice（冰敷）、Compression（壓迫）、Elevation（抬高）。這能幫助減少疼痛和腫脹，為後續治療創造良好條件。

醫師表示，半月板輕度損傷時可以採取RICE原則，能幫助減少疼痛和腫脹，為後續治療創造良好條件；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，半月板輕度損傷時可以採取RICE原則，能幫助減少疼痛和腫脹，為後續治療創造良好條件；圖為情境照。（圖取自freepik）

2.保守治療：對於輕微的半月板損傷，醫生可能會建議保守治療，這通常包括服用消炎止痛藥、使用護膝、進行物理治療等，物理治療可以幫助增強膝關節周圍肌肉，提高穩定性。

3.注射治療：對於輕微的半月板損傷或是輕微的破裂，可以透過超音波導引注射高濃度葡萄糖或是PRP自體血小板修復半月板，注射後恢復時間較手術短，快速恢復正常生活與運動。

4.手術治療：如果保守治療效果不佳或損傷較嚴重，可能需要考慮手術，常見的手術方式包括關節鏡下修復和部分切除，手術後需要一段時間的康復和復健，才能恢復正常功能。

另外，有些民眾對於「半月板」存有許多疑問，像是它是否會自行修復、損傷後疼痛感如何、要多久才會復原等，王竣平也一一來解答：

Q1：半月板會自己修復嗎？

半月板的自我修復能力很有限，因為半月板大部分區域的血液供應不足，影響了它的自我修復能力。不過，半月板外圍的1/3區域有比較好的血液供應，如果損傷發生在這個區域，有可能自行癒合，但是如果傷到了中間或內側的部分，就很難自己修復了。

Q2：半月板受傷會很痛嗎？

半月板受傷的疼痛程度其實因人而異，有些人可能只感覺到輕微不適，走路時膝蓋有點怪怪的，但也有人會感到劇烈疼痛，甚至無法走路，疼痛的程度通常和損傷的位置、嚴重程度有關。一般來說，急性損傷比慢性磨損更容易造成明顯疼痛，而有些人剛受傷時可能不太痛，但隨著時間推移，疼痛感反而會慢慢加重。

Q3：半月板受傷要多久才會好？

輕微的拉傷可能休息幾週就好了，但嚴重的撕裂可能需要好幾個月才能完全康復。如果是保守治療，通常需要6-8週的時間，若是接受手術，全面恢復可能要3-6個月。不過，每個人身體狀況不同，恢復速度也會有差異，重要的是要遵醫囑、耐心配合復健，千萬不要著急。

最後，王竣平提醒，如果懷疑自己可能有半月板問題，不要拖延，趕快尋求專業醫療建議，進行全面檢查，擬定最佳的治療方案。同時，別忘了平時多注意膝關節保養，適度運動、保持理想體重，讓你的膝蓋陪你走更長遠的路。

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