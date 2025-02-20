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流感疫苗今開打 長輩7點就來排！從沒打疫苗「首打族」也接種
〔記者劉人瑋／台東報導〕近日衛福部增購公費流感疫苗予11類高風險族群接種，台東配得的910劑流感疫苗，在今（20）日開打。符合11類公費對象的民眾早從上午7時，就擠滿醫療院所，幾乎都是年長者，甚至還有退休族坦言，自己從來不打任何流感等疫苗，今天是第一次。由於在施打前需先進行調查、填寫問卷，因此施打進度難以快速進行，不到一小時就排到上百號。
日前藝人「大S」徐熙媛因流感併發肺炎死亡，當時造成了一波流感搶打潮；近期流感高峰，雲林縣傳出4人因此死亡，且都為高齡慢性病患者。許多長輩前往就近衛生所報到詢問疫苗接種，甚至有的清早7時就等著衛生所開門。
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由於施打前需進行問卷，每位民眾人人手持問卷各站一處、執筆苦思，還是在衛生所人員協助下完成填單。有阿公抱怨，就因為許多人填寫時問題不斷，自己早上8時20分到，10時還沒輪到自己，眼見都已經排超過100號，不知何時才輪到自己。
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