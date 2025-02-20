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健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

「醫院個別總額制」病患就醫恐更難？健保署：不會發生

2025/02/20 14:53

健保署長石崇良強調，個別總額非以年度為單位一次性核算，且今年總額增加約370億元，足以讓醫院好好運用，不會有總額斷頭問題。（記者邱芷柔攝）

健保署長石崇良強調，個別總額非以年度為單位一次性核算，且今年總額增加約370億元，足以讓醫院好好運用，不會有總額斷頭問題。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫學中心以治療急重症為先，為落實分級醫療，健保署今（2025）年起推行「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，設立醫院個別總額，並要求醫學中心門診營收占比低於55％，若門診成長率超標，給付就會被打折。

醫師蘇一峰日前在社群平台直言，大醫院總額若用罄，恐導致醫院不願收病人、出現「年底不能生病」的排擠效應。對此，健保署長石崇良今（20日）強調，個別總額非以年度為單位一次性核算，且今年總額增加約370億元，足以讓醫院好好運用，不會有總額斷頭問題。

健保採總額支付制度，每年底預估來年需求並調整總額，若實際服務量超標，點值就會被稀釋，影響醫院收入。健保署今年起推行全台六區比照南區模式，推動醫院個別總額管理，盼落實分級醫療以改善健保點值。

對於外界擔憂，石崇良澄清，個別總額是按照前一年當季的預算去做分配，並非以年度為單位一次性核算，今年總額較去（2024）年增加約370億元，平均換算後每季約增加逾90億元，足以讓醫療院所好好運用，不會有「年底斷頭」的排擠效應。

石崇良也強調，個別總額是服務轉換，且保障急重症、居家醫療、偏鄉醫療等剛性需求點值，只要醫學中心做好急重症的收治，即使減少門診量，醫院收入同樣能有保障。站在衛福部立場，本就希望醫學中心可以投入急重難症照顧，門診輕症或是慢性疾病的患者可以下轉。

石崇良指出，過去長期要求醫院門診，無論是醫學中心、地區醫院營收占比每年都需減2％，但兩者角色不應該相同，但目前醫學中心平均門診佔比約55%，區域醫院則約56%至57%，兩者占比過於接近，盼透過新制強化急重症與住院照護，落實分級醫療，並非削減醫療資源。

石崇良也說，要求醫學中心門診占比要低於55%，不是太高的要求，很多大型醫院，如林口長庚、三軍總醫院、台北榮總等都已在這個範圍。對於門診占比較高的醫院，健保署可協助透過內部分析或是資料分析，提供院方檢視，有哪些檢驗檢查可以減少、有哪些患者可以下轉，透過分級醫療讓患者可以獲得最好的照顧，讓醫療資源不會受到排擠，也讓健保資源穩健運作。

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