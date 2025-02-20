高醫引進蘋果晶片開發3大AI利器 精準診斷高效率

高醫副院長林宗憲說明，心因性猝死風險預警系統，能即時分析病人心電圖數據，提供心血管疾病風險評估。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕AI科技的進步也提升醫療診斷的精準度，高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（20）日宣布與洞視科技合作，運用邊緣人工智慧技術與最新Apple M4晶片，並發展出「乳房攝影影像品質檢測系統」、「氣管內管異常警示系統」、「心因性猝死風險預警系統」3大醫療AI模型，可更精準診斷病因，提供更高效率的醫療服務。

高醫秘書蔡明儒指出，乳房攝影接受檢查時，受檢者最少需拍攝4張影像以上，其影像品質會影響乳癌檢出率。高醫與洞視科技合作開發的「乳房攝影影像品質檢測系統」，可讓拍攝更為精準，充分運用AI技術提升診斷準確性、優化醫療效率，未來更可運用於乳房攝影巡迴車，深入至原鄉部落。

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高醫秘書蔡明儒說明，乳房攝影影像品質檢測系統，可提升拍攝品質，並透過AI技術提升診斷準確性。（記者許麗娟攝）

蔡明儒表示，像是加護病房一向也是醫院中最為複雜的關鍵環境之一，「氣管內管異常警示系統」在面對病情危急且嚴重的病人，能透過影像辨識輔助判斷病人的氣管內管位置的正確性，協助預估病人氣管內管拔管成功率，確保醫療人員能迅速應對潛在風險，顯著降低內管滑脫的發生率。AI預判準確率高達96%，不僅能有效降低病人的併發症與死亡率，還能大幅減輕醫療人員的負擔。

高醫副院長林宗憲說，自己是心臟血管內科主治醫師，團隊研發的「心因性猝死風險預警系統」，能即時分析病人心電圖數據，提供心血管疾病風險評估，該系統的輕量化設計可靈活使用於基層醫療機構，特別適合原鄉地區使用，能透過長期數據追蹤，協助醫療人員掌握病人病況，減少病人罹患心血管疾病的風險，真正落實「預防勝於治療」的理念。

高醫胸腔內科主治醫師鄭至宏說明，氣管內管異常警示系統，能有效降低病人的插管的併發症與死亡率。（記者許麗娟攝）

高醫與洞視科技合作，發展出「乳房攝影影像品質檢測系統」、「氣管內管異常警示系統」、「心因性猝死風險預警系統」3大醫療AI模型，可更精準診斷病因。（記者許麗娟攝）

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