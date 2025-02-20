健康網》3C用太多釀白內障年輕化 日醫提醒風險

年輕世代3C用得多，醫師認為這與白內障年輕化大有關係。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著智慧型手機普及，白內障發生的年齡愈加下修，成為不可忽視的風險。日本媒體報導，日本首位在美國百老匯演出的60多歲劇場導演宮本亞門，近期在社群媒體說，自己因為白內障，需動手術。而15到34歲的年輕世代白內障正在增加。

日本媒體《FNN》引用談話性節目報導，白內障不只會發生在中老年人，在青壯年身上也會發生且愈加普遍。造成這種現象的原因自然是「智慧型手機」，被稱為「手機白內障」（スマホ白内障）。不少路人分享自己經常看3C，早感覺看東西較為模糊，很憂心開車時出意外。

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日本橋白內障診所（日本橋白内障クリニック）院長、眼科醫師赤星隆幸認為，3C與白內障因果關係還沒有明確研究能證明，但進行白內障手術的患者確實正在增加，依照醫療保險統計，近一年已多達150萬件，成為醫療保險給付大宗；另外他認為年輕白內障的發生與長時間看3C大有關係。赤星隆幸表示，他發現年輕的白內障患者，症狀經常發生於單邊的眼睛，而非雙眼。

另外赤星隆幸表示，部分青壯年人士的白內障進展極快，很多人會因為看不清楚而就醫，當醫師說「必須手術治療」，並且安排手術後，短短2週內水晶體就會急速惡化。赤星隆幸提醒，白內障恐引發急性青光眼，眼壓升高，恐導致失明。

三軍總醫院衛教資料說明，白內障是因水晶體混濁，導致視力障礙的一種疾病。一般來說，白內障的治療仍以手術為主。目前白內障手術多採用的超音波水晶體乳化囊外摘除術合併人工水晶體植入術，其將原本混濁之水晶體以超音波乳化儀在小切口下進行摘除並置換一個人工水晶體進入眼球。

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