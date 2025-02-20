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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

增購公費流感疫苗開打 基隆各衛生所湧接種潮

2025/02/20 12:56

基隆各衛生所今天一早就有很多民眾搶打公費流感疫苗巷。（記者盧賢秀攝）

基隆各衛生所今天一早就有很多民眾搶打公費流感疫苗巷。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕因藝人大S感染流感猝逝，引起許多民眾搶打流感疫苗，衛生福利部追加10萬劑的公費流感疫苗分配給各縣市，今（20）日開打，基隆市7區衛生所都擠滿接種疫苗的人潮，衛生局人員也一一核定是否重複接種，基隆市分配1490劑流感疫苗，有2區已經打完，其他衛生所也所剩無幾。

農曆期間基隆市流感人潮明顯增加，再加上藝人大S事件，許多長輩或小朋友搶打流感疫苗，基隆市的疫苗2月5日就已經打完了。衛福部追加採購疫苗分配給各縣市，基隆市分配到1490劑，依各區65歲以上人口數分配劑量給各區衛生所，今天開始接種。

今天早上7點左右，就有民眾到衛生所前排隊，等候接種疫苗，民眾說，以前都沒人要打，最近天氣變化大，加上大S事件，很多人都想要打疫苗，政府又追加疫苗，她一早就來排隊打疫苗。

衛生局長張賢政表示，這次追加流感疫苗以65歲以上長者等11類高風險群為主，疫苗株去年10月接種的是一樣的，如果10月接種過疫苗，其保護力可維持半年以上，所以不需要重複接種。衛生局人員也一一確認民眾是否接種過疫苗。

基隆各衛生所今天一早就有很多民眾搶打公費流感疫苗巷。（記者盧賢秀攝）

基隆各衛生所今天一早就有很多民眾搶打公費流感疫苗巷。（記者盧賢秀攝）

基隆各衛生所今天一早就有很多民眾搶打公費流感疫苗巷。（記者盧賢秀攝）

基隆各衛生所今天一早就有很多民眾搶打公費流感疫苗巷。（記者盧賢秀攝）

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