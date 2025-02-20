矯正機關C肝盛行率近5成！扶輪社贊助治療費 估6千人受惠

吳昭軍指出，國健署預計在2025年7、8月向WHO相關單位提出消除C肝認證申請。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕我國力拚2025年底消除C型肝炎。衛生福利部國民健康署署長吳昭軍表示，矯正機關的C肝盛行率仍近5成，防治相對困難，雖已有公費篩檢、健保治療支持，但收容人仍可能因掛號費等自費項目而猶豫是否接受治療，國際扶輪社今年將協助支付此類自付費用，約6000名需要C肝治療的收容人可受惠。

國健署與矯正署自2023年9月起，推動「2023-2025矯正機關C肝篩檢及治療計畫」，全國計有45家監所、29家承作醫院參與計畫並配合執行，由縣市衛生局協調並統合參與計畫的醫院資源，進入監所為18歲以上、非禁見收容人進行新入監及年度C肝普篩。

請繼續往下閱讀...

矯正署副署長林憲銘說明，我國目前約有5.7萬名收容人，此一族群的C肝篩檢需由醫護進入矯正機關，徵求收容人同意後執行，後續治療則包括8週用藥、12週停藥觀察，矯正機關在過程中幫助協調並穩住病人，讓患者把C肝控制下來，對於個人健康、減輕未來健保與醫療體系負擔都有幫助。

吳昭軍則指出，我國希望在2025年達成世界衛生組織（WHO）消除C肝的目標，目前已找出國內9成的C肝患者，在健保制度支持下，約98%接受治療，約98%至99%可治癒，且截至去年，統計顯示台灣已找出90.2%的C肝患者，國健署預計在今年7、8月向WHO相關單位提出認證申請。

不過，吳昭軍說，矯正機關內的收容人C肝盛行率仍落在4成至5成，篩檢率則落在4成多至5成多，目前則以8成為目標，且管理不易，若沒能妥善因應，可能成為未來C肝的感染源所在，因此國健署與矯正署推動相關計劃，希望收容人參與篩檢，有治療需求者早日接受治療。

吳昭軍指出，雖目前收容人的C肝篩檢以公費方式進行，治療則有健保給付，但面對掛號費與部分負擔費用，收容人仍可能因經濟困難而卻步，因此國際扶輪社今年將協助負擔收容人的C肝自費費用，預計可幫助約6000名有C肝診治需求的收容人。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法